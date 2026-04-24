В пирамиде Хеопса обнаружили большую погребальную камеру: скрывающую (фото)

Три независимых группы физиков, которые применили различные технологии исследования, подтвердили существование большой скрытой полости внутри Великой пирамиды Гизы, возведенной примерно 4500 лет назад. По данным исследователей, пустое пространство расположено непосредственно над Большой галереей и имеет длину не менее 40 метров.

Об этом сообщает DailyGalaxy. Речь идет о единой сплошной структуре, а не о наборе отдельных мелких пустот.

В рамках международного проекта ScanPyramids ученые использовали метод мюонной радиографии, позволяющий просвечивать массивные каменные сооружения.

Разные команды применяли собственные подходы:

японские исследователи установили детекторы на основе ядерной эмульсии в Камере Царице;

французские физики разместили газовые детекторные телескопы на северной стороне пирамиды.

Несмотря на разные методики, все группы независимо друг от друга зафиксировали одну и ту же полость в идентичном месте.

По оценкам, структура имеет примерно 8 метров в высоту, около 2 метров в ширину и не менее 40 метров в длину. Он расположен примерно на высоте 20 метров над землей.

Ее форма частично повторяет пропорции Большой галереи, которая находится ниже и длиной 47 метров и высотой 8,6 метра. Несмотря на значительный масштаб, назначение полости до сих пор остается неизвестным.

Археологиня из Кембриджского университета Кейт Спенс предполагает, что пространство могло служить строительным пандусом для подъема больших гранитных блоков. После завершения строительства его могли оставить пустым или частично засыпать щебнем.

Другая гипотеза — это может быть скрытая погребальная камера фараона Хеопса, чья мумия до сих пор не найдена, а саркофаг в Камере Царя оказался пуст. В то же время, ни одна из версий пока не имеет подтверждения, а доступ к пространству остается невозможным.

Большая полость – не единственная находка проекта ScanPyramids. Ранее исследователи обнаружили меньший скрытый коридор на северной стороне пирамиды, расположенный на высоте 17-23 метров. В 2023 году внутрь его впервые ввели эндоскоп и получили прямые изображения.

Отдельно египтолог Захи Хавасс сообщил о еще одном коридоре длиной около 30 метров, обнаруженном глубже внутри сооружения. Доступ к нему осуществлялся роботизированной техникой, которая добралась до запечатанной каменной двери в конце прохода. По словам Хавасса, находящееся за ними планируют исследовать в 2026 году.

