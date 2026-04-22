В Германии нашли древний римский канал: чем интересен (фото)

Археологи в Германии наткнулись на остатки древнеримского канала, более двух тысяч лет назад исполнявшего роль важной транспортной артерии. Сооружение было скрыто под сельскохозяйственными полями.

По данным исследователей, искусственный канал был построен примерно в I веке нашей эры. Об этом пишет Popularmechanics.

Он соединял реку Рейн с римскими укреплениями и поселениями в регионе. Сооружение имело значительные размеры — около 15 метров в ширину и до 2,5 метра в глубину.

Ученые отмечают, что канал был полностью искусственным и для своего времени представлял собой сложную инженерную систему. Он существенно изменил местный ландшафт и стал одним из немногих римских судоходных каналов, возведенных к северу от Альп.

Исследования показывают, что это сооружение являлось частью водной системы Ландграбен/Шварцбах и играло важную роль в логистике Римской империи.

Основной функцией канала была транспортировка войск и грузов, а также обеспечение римских пограничных укреплений. Он создавал удобный водный маршрут между Рейном и внутренней гаванью у форта Требур-Астхайм.

Читайте также: Ученые разгадали секреты долины кувшинов в Лаосе (фото)

Этот форт, возведенный во время правления императора Валентиниана I (364–375 годы н. э.), выполнял важную оборонительную функцию. Благодаря каналу судна могли безопасно швартоваться, а ресурсы быстро перемещаться вдоль римско-германской границы.

По оценкам ученых, канал оставался функциональным значительно дольше самой Римской империи — вплоть до VIII века, в период Меровингов и ранних Каролингов.

Исследователи предполагают, что этот водный путь мог повлиять на дальнейшее развитие региона и даже появление королевского дворца в Требуре, который упоминается в источниках IX века.

С течением времени канал утратил свое значение, закончил обслуживаться и равномерно был засыпан грунтом и отложениями. Его следы удалось восстановить только благодаря современным археологическим технологиям.

Напомним, ученые откопали сотни артефактов эпохи викингов в Швеции.

