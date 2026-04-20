На дне озера в Кыргызстане обнаружили средневековое поселение: чем интересно (фото)

В Кыргызстане дайверы обнаружили на дне озера Иссык-Куль остатки средневекового поселения. Ученые считают, что под водой могут находиться целые улицы, здания и хозяйственные постройки. Открытие может существенно изменить представление историков о торговле, религии и быте жителей Центральной Азии времен Великого шелкового пути.

Об этом сообщает econews. На глубине от одного до четырех метров исследователи зафиксировали четыре отдельных участка с хорошо сохранившимися остатками сооружений. Под водой сохранились стены, деревянные балки и керамические изделия.

По данным экспедиции 2023-2024 годов, на дне озера также были обнаружены кирпичные здания и комплексы печей. Рядом археологи подняли обломки посуды, кости животных и шлак – следы металлургического производства.

Кроме того, под слоем песка ученые обнаружили культурный пласт почвы со следами длительного проживания людей. Это свидетельствует о том, что поселение существовало много лет, перестраивалось и изменялось еще до затопления.

Когда-то вокруг Иссык-Куля проходили караванные пути, соединявшие Центральную Азию с Китаем. Один из главных маршрутов пролегал от Чуйской долины через перевал Бедель.

Именно по этим дорогам перевозили шелк, специи, металлические изделия и другие товары. Вместе с товарами распространялись языки, культурные традиции и религиозные идеи.

Археолог Валерий Колченко предполагает, что найденный памятник мог быть городом или большой торговой агломерацией на одном из ключевых отрезков Шелкового пути. Рядом с развалинами ученые зафиксировали мусульманский некрополь XIII-XIV веков. Это упорядоченное кладбище, которым пользовалось одно общество.

Погребения были ориентированы в направлении кибли - стороны Мекки, отвечающей исламским похоронным традициям того времени. Сохранившиеся остатки позволили специалистам реконструировать внешность двух человек. В то же время волны постепенно разрушают могилы, поэтому исследователи отмечают важность срочной фиксации находок.

Геологи предполагают, что причиной затопления могло стать мощное землетрясение в XV веке. Регион Тянь-Шаня известен высокой сейсмической активностью.

Если землетрясение изменило береговую линию или структуру дна озера, вода могла затопить поселение и быстро засыпать иловым сооружением. Несмотря на сравнение с "Атлантидой", исследователи считают, что жители, вероятно, успели покинуть город до катастрофы, поскольку следы массовой гибели не обнаружены.

По мнению ученых, озеро сохранило городские стены, ремесленные мастерские и захоронения почти в изначальном виде. Дальнейшие исследования помогут более точно датировать поселения и включить Иссык-Куль в ключевые исторические центры Центральной Азии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!