Вчені відкопали сотні артефактів епохи вікінгів у Швеції: знайшли унікальні речі (фото)

У центральній частині Швеція археологи виявили унікальну колекцію кінського спорядження часів епоха вікінгів, що дозволяє по-новому оцінити роль коней у тогочасному суспільстві. Знахідки були зроблені в районі Сильти поблизу міста Кьопінг.

Про це повідомляє Heritage Daily.На місці колишнього вікінгського господарства з власним кладовищем археологи знайшли понад 500 залізних артефактів, пов’язаних із кінною упряжжю. Серед них — оздоблені кріплення, шпори, вуздечки та інші елементи спорядження. Незважаючи на те, що ці предмети пролежали в землі понад тисячу років, багато з них збереглися у відносно доброму стані.

Дослідники також встановили, що коней нерідко спалювали разом із їхніми власниками, іноді разом із частинами збруї. Це свідчить про особливе символічне значення тварин — їх могли вважати супутниками або провідниками в потойбічному світі. Кількість і характер знахідок вказують на те, що коні відігравали важливу роль у житті цієї громади.

Виявлені предмети вирізняються рідкісним для Швеції рівнем декору та єдністю стилю, що дає підстави говорити про своєрідний "костюм для коня" — явище, яке майже не зустрічається в інших пам’ятках тієї епохи. Як зазначають археологи, це підкреслює тісний зв’язок між людьми та кіньми, а також високу цінність такого спорядження.

Окрему увагу дослідники звертають на майстерність виконання виробів. Деталі свідчать про високий рівень розвитку ковальського ремесла в регіоні та допомагають краще зрозуміти місцеві традиції металообробки.

Ці знахідки також проливають світло на поховальні практики вікінгів. Включення коней і їхнього спорядження до поховань могло відображати соціальний статус людини, її ідентичність та уявлення про загробне життя. У деяких випадках такі предмети могли бути символом багатства та високого становища в суспільстві.

Нині колекцію експонують у Шведський історичний музей у межах виставки, що дозволяє відвідувачам ближче ознайомитися з цими унікальними артефактами.

