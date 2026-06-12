В Індійському океані виявили 'цвинтар китів': як виглядає (фото)

У південно-східній частині Індійського океану науковці виявили унікальне "кладовище китів" — найдавніше, найглибше та найбільше з відомих на сьогодні. Скам’янілості, знайдені в цьому районі, мають вік понад 5 мільйонів років.

Про це пише The Guardian. Так звані "падіння китів" — процес, коли тіла загиблих китів опускаються на дно океану, — явище доволі поширене. Проте зазвичай такі рештки знаходять на глибинах до 4 км. У цьому ж випадку йдеться про значно екстремальніші умови: понад 7 км під поверхнею та протяжність у сотні миль морського дна.

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Дослідники також зафіксували ділянки, де органічні рештки перебувають на різних стадіях розкладання і підтримують багаті локальні екосистеми. Як зазначив співавтор дослідження з Пізанського університету доктор Джованні Б’януччі, це відкриття свідчить про існування невідомих раніше екосистем у надзвичайно суворих умовах океанських глибин. За його словами, життя здатне адаптуватися навіть там, де немає світла та панує колосальний тиск, що змінює уявлення про біорізноманіття планети. Він також підкреслив, що дослідження дало нові дані про рідкісні види, зокрема загадкових дзьоборилих китів.

У супровідному коментарі до роботи Стівен Дж. Годфрі з Морського музею Калверта назвав знахідку "винятковою" та припустив, що регіон ще приховує чимало відкриттів, порівнявши дослідження з початком великої наукової саги.

Як проводилося дослідження

Міжнародна команда вчених із Китаю, Італії та Нової Зеландії досліджувала зону розлому Діамантіна — глибоководні жолоби та хребти в Індійському океані, що утворилися десятки мільйонів років тому після розходження Австралії та Антарктиди.

Використовуючи підводні апарати, дослідники здійснили десятки занурень і виявили скам’янілості на глибині до 7002 метрів. Загалом було зафіксовано 485 викопних останків китів і п’ять сучасних осередків розкладання, де органічні рештки перебувають у пізніх стадіях розпаду.

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Науковці припускають, що ці скупчення можуть утворювати своєрідний "коридор екосистем", який простягається на понад тисячу кілометрів уздовж дна океану. Серед знахідок — скелет антарктичного малого смугача завдовжки близько п’яти метрів, а також скам’янілості вимерлих видів, зокрема череп дзьоборилого кита Pterocetus benguelae віком приблизно 5,3 млн років і новий вид, названий Pterocetus diamantinae.

Рештки китів стали середовищем існування для різноманітних глибоководних організмів — ракоподібних, молюсків, червів та офіур. Частину з них науковці попередньо вважають потенційно новими для науки. Професор Університету Саутгемптона Джон Коплі, який не брав участі в дослідженні, назвав відкриття надзвичайно рідкісним і важливим, підкресливши, що подібні "острови життя" на глибині майже неможливо виявити дистанційно.

Він також зазначив, що знайдений "китовий некрополь" може містити як рештки мігруючих фільтрувальних китів, так і глибоководних хижаків, а сама структура цього середовища може допомогти краще зрозуміти екосистеми океанських глибин та їхню еволюцію.

Нагадаємо, на затопленому острові у США виявили покинуту лікарню 1800-років.

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