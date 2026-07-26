В Англії знайшли римську монету віком 1700 років: який вигляд мала (фото)

Під час археологічних робіт на маршруті майбутньої залізничної лінії East West Rail у Великій Британії дослідники виявили рідкісну римську монету, викарбувану у 287 році нашої ери. На ній зображений Караузій — римський воєначальник, який проголосив себе імператором Британії.

Про це пише The Independent. Археологічні дослідження проводять у графствах Бедфордшир і Кембриджшир, де планують збудувати нову залізничну магістраль, що з'єднає Оксфорд, Бедфорд і Кембридж. Перед початком будівництва фахівці досліджують близько тисячі пробних траншей, аби зафіксувати та, за можливості, зберегти історичні пам'ятки. За час розкопок уже вдалося знайти численні артефакти, серед яких римські монети, керамічні вироби та глечик пізнього залізного віку.

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Однією з найцінніших знахідок стала монета віком приблизно 1 740 років із написом "Імператор Караузій". За даними істориків, Караузій очолював римський флот Classis Britannica, який патрулював Ла-Манш. Після звинувачень у привласненні трофеїв, захоплених у піратів, імператор Максиміан наказав стратити воєначальника. Однак Караузію вдалося втекти до Британії, де він проголосив себе імператором і створив незалежну державу, що охоплювала території Британії та північної Галлії.

Він правив із 286 до 293 року, поки не загинув від рук свого міністра фінансів Аллекта. "Кожна знахідка допомагає нам краще зрозуміти людей, які колись жили на цих землях. Коли відкриваєш такі артефакти, нерідко стаєш першою людиною, яка бачить їх за останні дві тисячі років. Це справді неймовірне відчуття", — зазначив керівник археологічних досліджень Джосс Пайпер-Джарретт.

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Окрім рідкісної монети Караузія, під час розкопок виявили ще одну римську монету II століття нашої ери. За попередніми оцінками, її могли викарбувати за часів правління імператора Антоніна Пія або Марка Аврелія. Також археологи знайшли глиняний глечик пізнього залізного віку, датований періодом приблизно між 50 роком до нашої ери та 50 роком нашої ери. Посудину виготовили вручну з глини, до якої додавали подрібнені мушлі та уламки кераміки — характерна технологія для того часу.

У межах проєкту East West Rail археологи планують обстежити близько 6 тисяч ділянок уздовж майбутньої залізниці протягом найближчих двох років. Керівник програми Йорн Пейс зазначив, що такі дослідження дозволяють детально вивчити історичну спадщину території та водночас мінімізувати втручання у довкілля й забезпечити відповідальний підхід до будівництва.

Після завершення польових робіт усі знайдені артефакти очистять, дослідять, задокументують і передадуть до археологічного архіву для подальшого зберігання.

Нагадаємо, у Франції виявили залізні кайдани віком 2300 років.

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