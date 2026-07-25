У Словаччині виявили римський табір з останками солдатів (фото)

На південному заході Словаччини археологи виявили великий римський військовий табір, який, імовірно, використовувався легіонами імператора Марка Аврелія під час Маркоманських воєн наприкінці II століття нашої ери. Особливу увагу дослідників привернули численні поспішні поховання військових, знайдені в ровах, колодязях і неглибоких могилах.

Про це пише Live Science. Археологічний комплекс площею близько 7,4 гектара розташований неподалік міста Шурани. Розкопки проводили фахівці компанії MH Invest спільно з Інститутом археології Словацької академії наук.

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За словами директора Інституту археології Матея Рутткая, дослідники отримали рідкісну можливість майже повністю вивчити римський польовий табір, що є надзвичайно незвичним для європейської археології. "Ми досліджуємо місце, яке, ймовірно, припинило існування одразу після військового конфлікту між римлянами та германськими племенами", — зазначив він.

Історики нагадують, що у 166–180 роках нашої ери Римська імперія вела затяжні війни проти германського племені маркоманів, яке мешкало на території сучасних Словаччини та Чехії. Кампаніями керував імператор Марк Аврелій, який прагнув убезпечити північні кордони імперії.

Після смерті імператора у 180 році його син Коммод уклав мир із маркоманами, завершивши багаторічне протистояння. Виявлений табір мав характерні оборонні елементи: п'ять в'їзних воріт, укріплення, систему ровів і валів, типову для римських легіонерських укріплень.

Це лише другий римський військовий табір, знайдений у західній частині Словаччини. Перший археологи відкрили у 2024 році. За однією з версій, саме там Марк Аврелій міг працювати над частиною своїх знаменитих "Роздумів".

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Найбільшою несподіванкою для науковців стала велика кількість людських останків. Скелети та окремі кістки були виявлені у ровах, колодязях і неглибоких могилах, що свідчить про поспішне поховання.

За попередніми висновками археологів, більшість останків належить саме римським воїнам.

Разом із ними знайдено численні предмети військового спорядження, серед яких:

списи та наконечники стріл;

фрагменти шоломів;

елементи сегментованих і лускатих обладунків;

легіонерські фібули;

римські монети;

цвяхи від військових сандалій каліга.

Рентгенівське дослідження грудок ґрунту дозволило виявити добре збережені цвяхи від взуття легіонерів. Зараз їх вивчають у лабораторії Інституту археології. "Побачити справжнє взуття римського солдата і навіть визначити його розмір — це справжня археологічна удача", — зазначив археолог Міхал Чебен.

Незвичайний характер поховань породжує чимало запитань. Дослідники прагнуть з'ясувати, чи загинули солдати в боях, стали жертвами хвороб або інших обставин, а також чому їхні тіла не були пограбовані перед похованням. Відповіді можуть дати майбутні антропологічні, генетичні та лабораторні дослідження.

Через значні масштаби пам'ятки та велику кількість знахідок її повне вивчення триватиме ще кілька років. До роботи планують залучити міжнародних експертів із радіовуглецевого датування, ізотопного аналізу, дослідження ґрунтів і давньої ДНК.

За словами Матея Рутткая, основні результати дослідження стануть відомі лише в найближчі роки.

Нагадаємо, у Франції виявили залізні кайдани віком 2300 років.

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