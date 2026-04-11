Науковці розгадали секрети долини глечиків в Лаосі (фото)

На віддаленому плато Лаосу розкидані тисячі масивних кам’яних глечиків, походження яких досі залишається однією з найбільших археологічних загадок регіону. Це місце, відоме як Рівнина глечиків, внесене до списку ЮНЕСКО, знову опинилося в центрі уваги науковців.

З 2016 року міжнародна дослідницька група під керівництвом Луїзи Шеван, Дугалда О’Рейлі та Тонгліта Луанкота проводить комплексні розкопки та аналіз цього унікального комплексу. У своїй роботі вчені поєднують традиційні археологічні методи із сучасними технологіями, що дозволяє поступово відтворювати картину життя давньої цивілізації. Про це пише Arkeonews.

На території Рівнини глечиків знайдено тисячі кам’яних посудин, деякі з яких сягають трьох метрів заввишки і важать кілька тонн. Вони були висічені з монолітної скелі та транспортувалися з кар’єрів, розташованих на відстані до 10 кілометрів. На думку дослідників, ці об’єкти могли бути частиною поховального комплексу, однак їхнє точне призначення та вік досі остаточно не встановлені.

Під час останніх розкопок археологи виявили широкий спектр артефактів — керамічні вироби, залізні інструменти, скляні намистини та дзвони з мідних сплавів. Це свідчить про наявність складних ритуальних практик і досить організованого суспільства.

Окрему увагу дослідників привернули людські останки, знайдені поблизу глечиків. Це підтверджує гіпотезу про вторинні поховання, коли спочатку тіла ховали в іншому місці, а згодом переносили до поховального комплексу, інколи використовуючи керамічні контейнери.

Деякі з таких посудин сягали 60 сантиметрів у висоту та мали декоративні орнаменти, однак через крихкість матеріалу їх збереження було ускладненим. Для реставрації фахівці з Лаосу працювали разом із міжнародними експертами, застосовуючи спеціальні клеї та японський папір для відновлення пошкоджених фрагментів.

Металеві артефакти також пройшли детальне дослідження в австралійських консерваційних лабораторіях. Особливу увагу приділяли запобіганню корозії, зокрема явищу так званої "хвороби бронзи". Завдяки КТ- та мікро-КТ-скануванню вдалося виявити навіть мінералізовані залишки дерев’яних елементів у стародавніх інструментах, що дало нові уявлення про їхнє виготовлення та використання.

Після реставрації частину знахідок повернули до Лаосу та виставили в Провінційному музеї Сьєнгуан, де для їхнього збереження запровадили сучасні системи контролю температури та вологості.

Попри значний прогрес, Рівнина глечиків і далі зберігає чимало таємниць. Дослідники продовжують застосовувати методи датування та ізотопного аналізу, щоб точніше визначити час створення глечиків і краще зрозуміти життя людей, які залишили по собі цей унікальний археологічний слід.

