Ученые разгадали секреты долины кувшинов в Лаосе (фото)
На удаленном плато Лаоса разбросаны тысячи массивных каменных кувшинов, происхождение которых до сих пор остается одной из самых больших археологических загадок региона. Это место, известное как Равнина кувшинов, внесенное в список ЮНЕСКО, снова оказалось в центре внимания ученых.
С 2016 г. международная исследовательская группа под руководством Луизы Шеван, Дугалда О'Рейли и Тонглита Луанкота проводит комплексные раскопки и анализ этого уникального комплекса. В своей работе ученые сочетают традиционные археологические методы с современными технологиями, позволяющими постепенно воспроизводить картину жизни древней цивилизации. Об этом пишет Arkeonews.
На территории Равнины кувшинов найдены тысячи каменных сосудов, некоторые из которых достигают трех метров в высоту и весят несколько тонн. Они были высечены из монолитной скалы и транспортировались с карьеров, расположенных на расстоянии до 10 км. По мнению исследователей, эти объекты могли быть частью погребального комплекса, однако их точное назначение и возраст до сих пор не установлены.
В ходе последних раскопок археологи обнаружили широкий спектр артефактов — керамические изделия, железные инструменты, стеклянные бусины и колокола из медных сплавов. Это свидетельствует о наличии сложных ритуальных практик и организованного общества.
Отдельное внимание исследователей привлекли человеческие останки, найденные вблизи кувшинов. Это подтверждает гипотезу о вторичном захоронении, когда сначала тела хоронили в другом месте, а затем переносили в погребальный комплекс, иногда используя керамические контейнеры.
Некоторые из таких сосудов достигали 60 сантиметров в высоту и имели декоративные орнаменты, однако из-за хрупкости материала их сохранение было затруднено. Для реставрации специалисты из Лаоса работали вместе с международными экспертами, применяя специальные клеи и японскую бумагу для восстановления поврежденных фрагментов.
Металлические артефакты также прошли подробное исследование в австралийских консервационных лабораториях. Особое внимание уделялось предотвращению коррозии, в частности явлению так называемой "болезни бронзы". Благодаря КТ и микро-КТ-сканированию удалось обнаружить даже минерализованные остатки деревянных элементов в древних инструментах, что дало новые представления об их изготовлении и использовании.
После реставрации часть находок вернули в Лаос и выставили в Провинциальном музее Сьенгуан, где для их сохранения ввели современные системы контроля температуры и влажности.
Несмотря на значительный прогресс, Равнина кувшинов продолжает сохранять немало тайн. Исследователи продолжают применять методы датировки и изотопного анализа, чтобы точнее определить время создания кувшинов и лучше понять жизнь людей, которые оставили этот уникальный археологический след.
