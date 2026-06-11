Имел 120 партнерш: шокирующие факты о самом известном соблазнителе Казанове (фото)

4 июня 1798 года ушел из жизни Джакомо Казанова — итальянский путешественник, писатель и авантюрист, имя которого стало синонимом искушения и любовных приключений. Его часто сводят к образу легендарного ловеласа, однако такая репутация частично отражает сложность его личности.

Об этом пишет Фокус. На самом деле Казанова был не только соблазнителем, но и наблюдательным мемуаристом, интеллектуалом и человеком, активно участвовавшим в культурной и политической жизни Европы XVIII века. Самый известный его труд – "История моей жизни" (Histoire de ma vie) – был опубликован посмертно и насчитывает около 4 тысяч страниц в полном издании. Написанные на французском мемуары содержат не только описания любовных приключений, но и подробную картину эпохи Просвещения. Многие описанные события и персонажи подтверждены историками, что делает этот текст ценным источником для исследования тогдашней Европы.

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От духовной карьеры к светской жизни

Казанова родился в Венеции в 1725 году в семье актеров. Его детство прошло на попечении бабушки, которая и настояла на духовной карьере для внука. Он учился в семинарии и даже получил низшие церковные чины, однако дисциплинированная религиозная жизнь оказалась для него чужой.

Несмотря на ранние успехи в учебе, включая получение докторской степени по праву в очень юном возрасте, Казанова в конце концов оставил церковную службу. В молодости он путешествовал в составе церковных миссий, а во время пребывания в Риме даже привлек внимание Папы Бенедикта XIV, позволившего ему читать запрещенные книги – редкая привилегированная исключительность для того времени.

Покровители, путешествия и первые успехи

Переломным моментом в его жизни стало событие, когда он помог влиятельному венецианскому сенатору, чем получил его покровительство. Это открыло Казанову дверь высшему обществу и обеспечило финансовую поддержку.

Впоследствии он активно путешествовал по Европе, посещая Францию, Италию, Швейцарию, Англию, Польшу и другие страны. Его остроумие и талант рассказчика помогали ему находить влиятельных знакомых и входить в аристократические круги.

Скандалы, арест и бегство

Однако образ жизни Казановы часто приводил к конфликтам с властью. В возрасте 30 лет он был арестован в Венеции и помещен в тюрьму "Пьеомби" под Дворцом дожей. После 15 месяцев заключения он совершил одно из самых известных побегов в истории, которое впоследствии принесло ему еще большую славу по всей Европе.

Слава, взлеты и падения

После побега Казанова продолжил путешествие, зарабатывая в качестве рассказчика, консультанта и организатора различных проектов, в том числе лотерей. Он получал титулы и отличия, но так же часто терял положение из-за финансовых трудностей, конфликтов и скандалов.

Несмотря на репутацию завоевателя, исследователи отмечают, что количество его романтических связей было типичным для эпохи. Более важным было другое — его способность строить эмоциональные связи и умение оставлять после себя захватывающие современников истории.

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Последние годы

В 1785 году Казанова поселился в Богемии, где работал библиотекарем. Там он сосредоточился на написании своих мемуаров, над которыми работал почти десять лет.

Его "История моей жизни" стала итогом не только личных воспоминаний, но своеобразной хроникой европейского общества XVIII века. Казанова умер в 1798 году, оставив после себя произведение, которое до сих пор считается одним из самых ярких свидетельств своей эпохи.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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