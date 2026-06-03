На затопленому острові у США виявили покинуту лікарню 1800-років: чим цікава

Група підводних археологів натрапила на сліди карантинної лікарні та невеликого кладовища на затопленій території Національного парку Драй-Тортугас у США, неподалік форту Джефферсон. Його свого часу збудували для контролю ключових морських шляхів між портами Мексиканської затоки та східним узбережжям США.

У різні періоди тут жили військові, ув’язнені, робітники та цивільний персонал, що зробило це місце важливим історичним осередком регіону. Про це пише Daily Galaxy.

Нові знахідки дозволяють суттєво доповнити відому історію форту. Дослідники також виявили сліди людей, чиї імена майже не збереглися в офіційних архівах. Як повідомили в пресрелізі Університету Маямі, відкриття зробили під час підводних досліджень біля острова Гарден-Кей, де розташований форт. Саме там археологи ідентифікували залишки кладовища Форт-Джефферсон-Пост, яке згадується в історичних документах.

За архівними даними, тут могло бути поховано близько десятка людей — переважно солдати гарнізону та ув’язнені, а також кілька цивільних. Окрему увагу дослідників привернула одна з могил. Вона, ймовірно, належала Джону Гріру — робітнику, який помер у 1861 році. Його поховання було позначене масивною плитою з граувакки, того самого каменю, який використовували під час будівництва першого рівня форту. Плита була оброблена як надгробок і містила викарбувані ім’я та дату смерті.

Крім того, археологи виявили залишки карантинної лікарні, створеної для стримування спалахів жовтої лихоманки, що неодноразово вражала регіон у 1860–1870-х роках. Історичні джерела свідчать, що навколо форту існувала ціла система подібних медичних пунктів.

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Дослідники припускають, що знайдена споруда датується кінцем XIX століття. На їхню думку, цінність відкриття полягає не лише в самих будівлях, а й у людських історіях, пов’язаних із ними.

Морський археолог Джош Марано, який очолював дослідження, наголосив: "Ця знахідка підкреслює потенціал нерозказаних історій у національному парку Драй-Тортугас — як над водою, так і під водою. Хоча історія форту Джефферсон зазвичай зосереджена на укріпленні та його відомих в’язнях, ми працюємо над тим, щоб відновити долі рабів, жінок, дітей і цивільних робітників".

Раніше також повідомлялося про подібні археологічні відкриття в Європі: під час будівництва автомагістралі в Італії було знайдено давнє святилище з артефактами, що датуються V століттям до нашої ери.

Нагадаємо, віспанській гробниці знайшли єгипетський амулет.

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