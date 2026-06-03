На затопленном острове в США обнаружили заброшенную больницу 1800-х годов: чем интересна

Группа подводных археологов натолкнулась на следы карантинной больницы и небольшого кладбища на затопленной территории Национального парка Драй-Тортугас в США, недалеко от форта Джефферсон. Его в свое время построили для контроля ключевых морских путей между портами Мексиканского залива и восточным побережьем США.

В разные периоды здесь жили военные, заключенные, рабочие и гражданский персонал, что сделало это место важным историческим центром региона. Об этом пишет Daily Galaxy.

Новые находки позволяют существенно дополнить известную историю форта. Исследователи также нашли следы людей, чьи имена практически не сохранились в официальных архивах. Как сообщили в прессрелизе Университета Майами, открытие было сделано во время подводных исследований у острова Гарден-Кей, где расположен форт. Там археологи идентифицировали остатки кладбища Форт-Джефферсон-Пост, которое упоминается в исторических документах.

По архивным данным, здесь могло быть похоронено около десятка человек — преимущественно солдаты гарнизона и заключенные, а также несколько гражданских. Отдельное внимание исследователей привлекла одна из могил. Она, вероятно, принадлежала Джону Гриру – рабочему, умершему в 1861 году. Его погребение было отмечено массивной плитой из граувакки, того же камня, который использовали при строительстве первого уровня форта. Плита была обработана как надгробие и содержала отчеканенные имя и дату смерти.

Кроме того, археологи обнаружили остатки карантинной больницы, созданной для сдерживания вспышек желтой лихорадки, неоднократно поражавшей регион в 1860–1870-х годах. Исторические источники свидетельствуют, что вокруг форта была целая система подобных медицинских пунктов.

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Исследователи предполагают, что найденное сооружение датируется концом XIX века. По их мнению, ценность открытия состоит не только в самих зданиях, но и в человеческих историях, связанных с ними.

Возглавлявший исследование морской археолог Джош Марано подчеркнул: "Эта находка подчеркивает потенциал нерассказанных историй в национальном парке Драй-Тортугас — как над водой, так и под водой. Хотя история форта Джефферсон обычно сосредоточена на укреплении и его узниках, мы работаем над тем, чтобы восстановить судьбы рабов, женщин, детей и гражданских рабочих".

Ранее также сообщалось о подобных археологических открытиях в Европе: во время строительства автомагистрали в Италии было найдено древнее святилище с артефактами, датируемыми V веком до нашей эры.

Напомним, испанской гробнице обнаружили египетский амулет.

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