В Антарктиці виявили гнізда унікального виду риб (фото)

Під крижаним покривом біля узбережжя Антарктиди науковці зробили унікальне відкриття — вони знайшли одну з найбільших морських екосистем, коли-небудь зафіксованих на дні океану. Дослідники виявили близько 60 мільйонів риб’ячих гнізд, що утворюють найбільшу відому у світі колонію для розмноження риб.

Про це повідомляє Daily Galaxy. Відкриття здійснила міжнародна наукова експедиція на борту німецького криголама RV Polarstern під час дослідження моря Ведделла. Спочатку вчені не планували шукати місця нересту риб. Для обстеження морського дна вони використовували підводний комплекс камер OFOBS, який буксирували за судном.

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Саме ця система зафіксувала незвичну картину. Аспірантка Ліліан Берінгер, яка спостерігала за трансляцією з камер, першою звернула увагу на численні однакові заглиблення на морському дні. "Камера рухалася над морським дном і просто не переставала їх показувати. Вони були всюди", — пригадала дослідниця.

Подальший аналіз підтвердив, що гнізда належать антарктичній крижаній рибі Neopagetopsis ionah. Цей вид є унікальним, адже не має гемоглобіну в крові, через що риби мають майже біле забарвлення. Це єдині відомі хребетні з такою особливістю.

За оцінками вчених, колонія займає площу приблизно 240 квадратних кілометрів. На цій території розташовано близько 60 мільйонів гнізд, що робить її найбільшою безперервною колонією риб для розмноження з усіх, які будь-коли знаходили у світі.

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Кожне гніздо являє собою невелике заглиблення в мулистому дні. Біля більшості з них перебували дорослі риби, які охороняли кладку ікри. У середньому одне гніздо містить близько 1700 ікринок, тож загальна кількість майбутніх мальків є величезною.

Науковець Інституту Альфреда Вегенера Аутун Пурсер розповів, що команда усвідомила значення знахідки лише після детального аналізу отриманих даних. "Лише наступного дня, коли ми зв'язалися з колегами в інституті, стало зрозуміло, що ми натрапили на справді грандіозне відкриття", — зазначив він.

Дослідників також здивувало, що колонія мала дуже чіткі межі. За словами Пурсера, ділянка з великою кількістю гнізд раптово закінчувалася, ніби її спеціально окреслили.

"Щільність гнізд миттєво змінювалася від дуже високої до повної відсутності. Це нагадувало колонії пінгвінів — ніби хтось провів чітку лінію", — пояснив учений. Під час досліджень вчені встановили, що саме в цьому районі до поверхні піднімаються тепліші океанічні течії, температура яких приблизно на два градуси вища за навколишні води.

Разом із ними з глибини надходить зоопланктон — основне джерело живлення для молодих риб після вилуплення. Саме ця особливість, на думку дослідників, створила ідеальні умови для формування настільки масштабного місця нересту.

Крім активних гнізд, експедиція знайшла численні рештки загиблих крижаних риб. Це свідчить, що колонія є важливою частиною екосистеми моря Ведделла, забезпечуючи їжею тюленів Ведделла та інших морських хижаків.

Результати дослідження, опублікованого в журналі Current Biology, вже стали підставою для ініціативи щодо створення в районі відкриття морської природоохоронної території. Автори роботи наголошують, що ця ділянка містить найбільшу безперервну колонію риб для розмноження серед усіх відомих у Світовому океані та вирізняється надзвичайно високою біомасою морського дна Антарктики.

Перед завершенням експедиції біля колонії встановили дві підводні камери, які здійснюватимуть тривале спостереження за життям цієї унікальної екосистеми. Отримані дані допоможуть ученим краще зрозуміти, як функціонує найбільший відомий розплідник антарктичної крижаної риби та як він змінюється з часом.

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