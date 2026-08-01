'Сад Едему': вчені дослідили найбільшу печеру у світі (фото)

Печера Шондонг у В'єтнамі вражає не лише своїми масштабами, а й унікальною природною екосистемою. Усередині неї є підземна річка, тропічний ліс і навіть формується власний мікроклімат із хмарами. Саме тому її вважають найбільшою печерою на планеті.

Про це пише Space Daily. Шондонг розташована на території національного парку Фонг Нья — Ке Банг неподалік кордону з Лаосом. З 2003 року ця місцевість входить до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. За оцінками дослідників, внутрішній простір печери настільки величезний, що в ньому могли б розміститися будівлі висотою близько 40 поверхів.

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Історія відкриття печери почалася випадково у грудні 1990 року. Місцевий житель, який шукав у джунглях агарове дерево, натрапив на отвір, з якого виривався потужний потік холодного повітря. Незвичне явище настільки його налякало, що він не наважився зайти всередину.

Лише через 19 років, у квітні 2009-го, міжнародна команда спелеологів змогла дослідити печеру та скласти її карту, відкривши світові одну з найбільш вражаючих природних пам'яток.

Однією з головних особливостей Шондонг став справжній тропічний ліс, який виріс просто всередині печери. Науковці пояснюють, що він з'явився після обвалу частини склепіння. Через величезні отвори всередину почали проникати сонячне світло та дощова вода, що створило умови для розвитку повноцінної екосистеми. Одну з таких ділянок дослідники символічно назвали "Садом Едему".

За оцінками геологів, печера сформувалася приблизно від двох до п'яти мільйонів років тому. Підземна річка Рао Тхионг поступово розмила вапнякові породи, утворивши грандіозний тунель. У місцях, де склепіння виявилося найслабшим, воно обвалилося, створивши величезні природні отвори — доліни. Саме крізь них у печеру потрапляє денне світло, а на завалах каміння виросли густі зарості бамбука та інших тропічних рослин.

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Ще одне незвичайне явище Шондонг — власна "погода". Через зустріч теплого вологого повітря із прохолодними підземними потоками всередині печери утворюються справжні хмари. Саме цей природний феномен свого часу й привернув увагу першовідкривача.

Для туристів Шондонг відкрили лише у 2013 році, однак потрапити туди непросто. Відвідування організовує лише один ліцензований оператор, а щороку видають приблизно тисячу дозволів. Експедиції проводять із січня по серпень, а шлях до печери займає кілька днів через джунглі у супроводі професійних гідів і носіїв.

Статус найбільшої печери світу Шондонг отримала не завдяки довжині, а через найбільший суцільний внутрішній прохід за об'ємом. Після вимірювань, проведених у 2009 році, вона випередила колишнього рекордсмена — печеру Дір-Кейв на острові Борнео в Малайзії.

Нагадаємо, у Франції виявили залізні кайдани віком 2300 років.

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