'Сад Эдема': ученые исследовали самую большую пещеру в мире (фото)

Пещера Шондонг во Вьетнаме поражает не только своими масштабами, но и уникальной природной экосистемой. Внутри нее есть подземная река, тропический лес и даже формируется собственный микроклимат с облаками. Именно поэтому ее считают самой большой пещерой на планете.

Об этом пишет Space Daily. Шондонг расположен на территории национального парка Фонг Нья - Кэ Банг недалеко от границы с Лаосом. С 2003 г. эта местность входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. По оценкам исследователей, внутреннее пространство пещеры настолько огромно, что в нем могли бы разместиться здания высотой около 40 этажей.

Главные истории дня

История открытия пещеры началась случайно в декабре 1990 года. Местный житель, искавший в джунглях агаровое дерево, наткнулся на отверстие, из которого вырывался мощный поток холодного воздуха. Необычное явление настолько его испугало, что он не отважился зайти внутрь.

Спустя всего 19 лет, в апреле 2009-го, международная команда спелеологов смогла исследовать пещеру и составить ее карту, открыв миру одну из самых впечатляющих природных достопримечательностей.

Одной из главных особенностей Шондонг стал настоящий тропический лес, выросший прямо внутри пещеры. Ученые объясняют, что он появился после обвала части свода. Через огромные отверстия начали проникать внутрь солнечный свет и дождевая вода, что создало условия для развития полноценной экосистемы. Один из таких участков исследователи символически назвали "Садом Эдема".

По оценкам геологов, пещера сформировалась примерно от двух до пяти миллионов лет назад. Подземная река Рао Тхионг постепенно размыла известняковые породы, образовав грандиозный тоннель. В местах, где свод оказался самым слабым, он обрушился, создав огромные природные отверстия — долины. Именно сквозь них в пещеру попадает дневной свет, а на завалах камней выросли густые заросли бамбука и других тропических растений.

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Еще одно необычное явление Шондонг – собственная "погода". Из-за встреч теплого влажного воздуха с прохладными подземными потоками внутри пещеры образуются настоящие облака. Именно этот природный феномен в свое время и привлек внимание первооткрывателя.

Для туристов Шондонг был открыт только в 2013 году, однако попасть туда непросто. Посещение организует только один лицензированный оператор, а ежегодно выдают около тысячи разрешений. Экспедиции проводят с января по август, а путь в пещеру занимает несколько дней через джунгли в сопровождении профессиональных гидов и носителей.

Статус самой большой пещеры мира Шондонг получила не благодаря длине, а через самый сплошной внутренний проход по объему. После измерений, проведенных в 2009 году, она опередила бывшего рекордсмена – пещеру Дир-Кейв на острове Борнео в Малайзии.

Напомним, во Франции обнаружили железные кандалы в возрасте 2300 лет.

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