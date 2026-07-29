Могут видеть кожей: ученый из Японии открыл поразительные возможности одного из видов рыб (фото)

Серебристые рыбы могут не только эффектно переливаться в воде. Новое исследование показало, что их кожа способна реагировать на освещение подобно человеческим глазам, изменяя свои свойства в зависимости от интенсивности света.

Об открытии японского ученого Масакадзу Ивасаки из Хиросимского университета сообщает Science Alert. Объектом исследования стала рыба вида Hypoatherina tsurugae, обитающая в мелководных районах у побережья Японии и Кореи. Об этом пишет Science Alert

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В коже этих рыб содержатся специальные иридофорные клетки, заполненные кристаллами гуанина. Именно они отвечают за характерный серебристый блеск. В отличие от пигментов цвет возникает благодаря особой структуре кристаллов, которые преломляют и отражают свет на разных длинах волн.

Во время наблюдений ученый зафиксировал на спине рыб световозвращающие участки, расположенные вдоль чешуи. Они изменяли характер отражения света с частотой несколько раз в секунду, независимо от движений самой рыбы. Ивасаки выделил три основных состояния этих клеток: "статически яркий", "динамически мерцающий" и "темный". По его мнению, переключение между ними зависит от уровня освещения окружающей среды.

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В эксперименте рыб освещали белым светодиодным светом. Пока источник света работал, иридофоры оставались яркими. Сразу после отключения прямого освещения клетки быстро переходили в темное состояние, напоминая реакцию человеческих зрачков на смену освещения. В этот момент кристаллы гуанина отражали гораздо меньше света, однако уже вскоре снова возвращались к исходному состоянию, адаптировавшись к освещению помещения.

Далее ученый проверил, как клетки реагируют на синий, зеленый и красный светодиодный свет, а также на лазеры разных цветов. Анализ показал, что сильнейшую реакцию затемнения вызывает сам синий свет.

По словам Ивасаки, после прекращения влияния источника света иридофоры примерно через 10 секунд возвращались в мерцающий режим. Ученый предполагает, что этот процесс контролируется не только самими клетками, но и нервной системой.

Одной из возможных причин такой реакции могут быть опсины – светочувствительные белки, играющие ключевую роль в работе сетчатки глаза. В то же время эта гипотеза еще нуждается в дальнейших исследованиях и научном подтверждении.

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