Надзвичайно рідкісна знахідка: в Алабамі знайшли черепаху віком 32 мільйони років (фото)

Звичайна риболовля в американському штаті Алабама обернулася сенсаційним відкриттям. Родина випадково натрапила на незвичайний вапняковий валун, усередині якого, як згодом з'ясували вчені, зберігся майже повністю панцир морської шкірястої черепахи, що жила приблизно 32 мільйони років тому.

Про це повідомляє Daily Galaxy з посиланням на дослідження, опубліковане в науковому журналі Palaeodiversity. Історія розпочалася ще у 2021 році, коли родина Коулмен вирушила на риболовлю на півдні Алабами. Під час прогулянки берегом вони, як і зазвичай, шукали скам'янілості й звернули увагу на дивний об'єкт, що виднівся всередині великого вапнякового каменя.

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Спочатку знахідка не викликала особливих підозр. Родина кілька разів поверталася до цього місця, а згодом батько сімейства Адам Коулмен звернувся до палеонтолога Ендрю Джентрі, який спеціалізується на викопних морських черепахах.

Після першого огляду фахівець майже одразу зрозумів, що перед ним — надзвичайно рідкісна скам'янілість. Подальші дослідження показали, що панцир належав морській шкірястій черепасі, яка жила в ранньому олігоцені приблизно 32 мільйони років тому.

Скам'янілість має близько 1,2 метра завдовжки та майже метр завширшки. Вчені називають її одним із найкраще збережених викопних панцирів шкірястих черепах, знайдених будь-коли. За словами Ендрю Джентрі, подібні знахідки є великою рідкістю, оскільки панцирі шкірястих черепах складаються не з великих кісткових пластин, а з численних дрібних елементів, які після смерті тварини швидко руйнуються.

"Коли я вперше побачив цю скам'янілість, мені було важко повірити власним очам. Це справді вражаюча знахідка", — розповів дослідник. Після вилучення скам'янілості її передали до лабораторії, де над нею працювала команда палеонтологів із кількох наукових установ.

У результаті аналізу вчені дійшли висновку, що рештки належать представнику раніше невідомого роду та виду, який отримав назву Ueloca colemanorum. Назва Ueloca походить із мови корінного народу мускогі та поєднує слова "вода" і "черепаха". Видову назву colemanorum дали на честь родини Коулмен, яка випадково знайшла унікальну скам'янілість і сприяла її дослідженню.

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Науковці вважають, що добре збережений панцир відкриває нові можливості для вивчення еволюції морських шкірястих черепах. Порівняння нового зразка з іншими викопними рештками дозволило припустити, що в давнину існували щонайменше дві окремі еволюційні гілки цих тварин. Одна з них згодом дала початок сучасним шкірястим черепахам, тоді як інша повністю зникла.

Причини такого розвитку подій поки що залишаються невідомими, однак нове відкриття допомагає заповнити важливу прогалину в історії еволюції морських рептилій. "Це справді унікальна скам'янілість — одна на мільйон", — підсумував директор із колекцій Наукового центру Мак-Вейна Джан Еберсол.

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