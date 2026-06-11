Мав 120 партнерок: шокуючі факти про найвідомішого спокусника Казанову (фото)

4 червня 1798 року пішов із життя Джакомо Казанова — італійський мандрівник, письменник і авантюрист, ім’я якого згодом стало синонімом спокуси та любовних пригод. Його часто зводять до образу легендарного ловеласа, однак така репутація лише частково відображає складність його особистості.

Про це пише Фокус. Насправді Казанова був не лише спокусником, а й спостережливим мемуаристом, інтелектуалом і людиною, яка активно брала участь у культурному та політичному житті Європи XVIII століття. Найвідоміша його праця — "Історія мого життя" (Histoire de ma vie) — була опублікована посмертно та налічує близько 4 тисяч сторінок у повному виданні. Написані французькою мемуари містять не лише описи любовних пригод, а й детальну картину епохи Просвітництва. Багато описаних подій та персонажів підтверджені істориками, що робить цей текст цінним джерелом для дослідження тогочасної Європи.

Головні історії дня

Від духовної кар’єри до світського життя

Казанова народився у Венеції 1725 року в родині акторів. Його дитинство пройшло під опікою бабусі, яка й наполягла на духовній кар’єрі для онука. Він навчався в семінарії та навіть отримав нижчі церковні чини, однак дисципліноване релігійне життя виявилося для нього чужим.

Попри ранні успіхи в навчанні, включно з отриманням докторського ступеня з права у дуже юному віці, Казанова зрештою залишив церковну службу. У молодості він подорожував у складі церковних місій, а під час перебування в Римі навіть привернув увагу Папи Бенедикта XIV, який дозволив йому читати заборонені книги — рідкісна привілейована винятковість для того часу.

Покровителі, подорожі та перші успіхи

Переломним моментом у його житті стала подія, коли він допоміг впливовому венеціанському сенатору, чим здобув його покровительство. Це відкрило Казанові двері до вищого суспільства та забезпечило фінансову підтримку.

Згодом він активно подорожував Європою, відвідуючи Францію, Італію, Швейцарію, Англію, Польщу та інші країни. Його дотепність і талант оповідача допомагали йому знаходити впливових знайомих і входити до аристократичних кіл.

Скандали, арешт і втеча

Однак стиль життя Казанови часто призводив до конфліктів із владою. У віці 30 років його заарештували у Венеції та помістили до в’язниці "П’їомбі" під Палацом дожів. Після 15 місяців ув’язнення він здійснив одну з найвідоміших втеч в історії, що згодом принесла йому ще більшу славу по всій Європі.

Слава, злети й падіння

Після втечі Казанова продовжив мандри, заробляючи як оповідач, консультант і організатор різних проєктів, зокрема лотерей. Він здобував титули й відзнаки, але так само часто втрачав становище через фінансові труднощі, конфлікти та скандали.

Попри репутацію завойовника, дослідники зазначають, що кількість його романтичних зв’язків була типовою для епохи. Важливішим було інше — його здатність будувати емоційні зв’язки та вміння залишати по собі історії, які захоплювали сучасників.

Читайте також: Науковці розгадали секрети долини глечиків в Лаосі (фото)

Останні роки

У 1785 році Казанова оселився в Богемії, де працював бібліотекарем. Саме там він зосередився на написанні своїх мемуарів, над якими працював майже десять років.

Його "Історія мого життя" стала підсумком не лише особистих спогадів, а й своєрідною хронікою європейського суспільства XVIII століття. Казанова помер у 1798 році, залишивши після себе твір, що й досі вважається одним із найяскравіших свідчень своєї епохи.

Нагадаємо, на затопленому острові у США виявили покинуту лікарню 1800-років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!