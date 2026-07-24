У Мʼянмі виявили неймовірну знахідку віком 99 млн років: як виглядає (фото)

У шматку бірманського бурштину вчені виявили крихітного гекона, який жив близько 99 мільйонів років тому. Унікальна знахідка дозволила дослідникам не лише описати новий вид, а й з великою ймовірністю визначити, що це самець — випадок, який надзвичайно рідко трапляється у палеонтології.

Про це повідомляє Swiss Journal of Palaeontology. Новий вид отримав назву Carinasquama rusmithii. Його рештки знайшли у двох фрагментах бурштину в провінції Качин у М'янмі. За оцінками науковців, плазун жив у середині крейдяного періоду та мав довжину тіла лише 1,6–2,2 сантиметра — приблизно стільки ж, скільки деякі сучасні карликові гекони.

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Особливість знахідки

Найціннішою деталлю виявився невеликий виступ біля основи хвоста. Дослідники під керівництвом професора Хуана Дази з Університету Сема Х'юстона припускають, що це геміпенальний горбок — зовнішня ознака парних репродуктивних органів, характерних для самців ящірок і змій.

Саме ця особливість дала змогу майже напевно встановити стать викопної тварини. У більшості випадків зробити це за скам'янілостями практично неможливо, адже м'які тканини не зберігаються протягом мільйонів років. Результати дослідження опубліковані в журналі Swiss Journal of Palaeontology.

Бурштин зберіг навіть найдрібніші деталі

Для аналізу знахідки науковці використали мікрокомп'ютерну томографію, яка дозволила створити тривимірну модель скам'янілості. Сканування показало, що внутрішні тканини майже повністю зникли, однак зовнішній вигляд тварини зберігся напрочуд добре.

Дослідникам вдалося роздивитися текстуру шкіри, відбитки луски, форму клоаки та інші анатомічні особливості. Також з'ясувалося, що давній гекон мав низку рис, характерних для сучасних представників цієї групи, зокрема дрібні лусочки на голові, зрощені повіки та схожу будову тіла.

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Чому ця знахідка важлива

За словами авторів роботи, Carinasquama rusmithii є одним із найдавніших відомих екземплярів ящірок, стать якого вдалося визначити з високою ймовірністю. Зазвичай у викопних рештках це можливо лише тоді, коли в організмі збереглися яйця або ембріони, тоді як інші статеві ознаки практично ніколи не переживають процес скам'яніння.

Науковці зазначають, що геміпенальний горбок свідчить про існування таких репродуктивних органів у геконів ще в середині крейдяного періоду, хоча їхнє походження, ймовірно, є значно давнішим. Попри цінність відкриття, дослідники поки не можуть точно визначити місце нового виду в еволюційному дереві геконів. Наразі його попередньо віднесли до групи Pan-Gekkota, яка об'єднує сучасних геконів та їхніх найближчих викопних родичів.

Нагадаємо, у Франції виявили залізні кайдани віком 2300 років.

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