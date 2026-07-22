Там проводились жертвоприношення: у Македонії виявили сакральний комплекс древніх греків (фото)

У Північній Македонії археологи зробили важливе відкриття, дослідивши давній ритуальний комплекс елліністичного періоду. За попередніми висновками, понад 2300 років тому на цьому місці проводили жертвоприношення, релігійні церемонії та святкові бенкети.

Як повідомляє Arkeonews, під час розкопок поблизу села Младо-Нагоричане науковці виявили залишки ймовірної священної огорожі, господарські споруди, посудини для зберігання продуктів і вина, кістки жертовних тварин, а також рідкісні фрагменти розкішно оздобленого церемоніального ложа.

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Ще раніше на цій території знаходили скельні споруди IV століття до нашої ери, кам'яні насипи, ритуальні ями, жертовні посудини та басейн для обрядів очищення. Сукупність цих знахідок свідчить, що місцевість використовували як добре організований сакральний центр, а не звичайне поселення.

Однією з найцікавіших знахідок стала велика посудина з рельєфним зображенням жіночого божества, яке археологи попередньо ототожнюють із грецькою богинею родючості Деметрою. Неподалік дослідники розкопали невелике приміщення, де зберігалися кістки дикого кабана та кози, привезені здалеку келихи й інший дорогий посуд, а також уламки декоративної кераміки. Це вказує на те, що урочисті трапези були невіддільною частиною релігійних обрядів.

Також археологи виявили залишки стіни, яка, ймовірно, відмежовувала священну територію від решти поселення. На думку фахівців, вона окреслювала так званий теменос — спеціально виділену сакральну зону. Сам храм поки що знайти не вдалося.

Поблизу цієї стіни дослідники знайшли ще одне приміщення з великою кількістю кісток тварин, уламками амфор, посудом для вина, олійними світильниками та фрагментами теракотових статуеток. Такі знахідки підтверджують, що ритуали супроводжувалися колективними бенкетами.

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Особливу увагу науковців привернули фрагменти церемоніального ложа — клайна. Збереглися основа меблів, частина різьбленої ніжки та декоративний елемент із зображенням божества, яке тримає фіалу — неглибоку ритуальну чашу.

Подібні предмети раніше знаходили лише в елітних похованнях давньої Македонії, зокрема в Пеллі та царських гробницях Егів, що робить нову знахідку особливо цінною. Археологи вважають, що відкритий комплекс свідчить про існування в давньому Градішті розвиненого релігійного життя. Поєднання жертовних предметів, дорогого посуду, решток тварин і розкішного церемоніального обладнання вказує на ретельно організовані обряди, у яких брала участь місцева громада.

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