Чому навіть через 120 років записники Марії Кюрі небезпечні: вчені дали вражаючу відповідь (фото)

Записники видатної французької вченої Марії Кюрі, у яких вона фіксувала експерименти з відкриття радію, навіть через понад століття залишаються радіоактивними. Саме тому ці документи зберігаються в Національній бібліотеці Франції у спеціальних свинцевих контейнерах, а працювати з ними дозволено лише в захисному спорядженні та після підписання документа про усвідомлення можливих ризиків.

Про це пише Scienceblog. Наприкінці XIX — на початку XX століття Марія Кюрі та її чоловік П’єр Кюрі ще не знали про небезпеку іонізуючого випромінювання. Вони роками без належного захисту контактували з радіоактивними речовинами, досліджуючи їхні властивості.

Головні історії дня

У період із 1898 до 1902 року подружжя переробило приблизно вісім тонн уранової руди, щоб отримати лише одну десяту грама хлориду радію. Майже чотири роки вони вручну дробили, кип’ятили та очищували руду в старому сараї, який слугував лабораторією.

Згодом Марія Кюрі згадувала, що щодня по кілька годин перемішувала гарячу масу важким залізним прутом і до кінця дня почувалася повністю виснаженою.

Чим особливий відкритий радій

Відкриття радію стало одним із найважливіших досягнень науки. Речовина випромінювала світло в темряві, виділяла тепло без зовнішнього джерела енергії та допомогла вченим краще зрозуміти природу радіоактивності.

Втім, тоді дослідники ще не усвідомлювали, наскільки небезпечним є тривалий контакт із цією речовиною. Подружжя носило зразки радію в кишенях, зберігало їх удома й навіть милувалося характерним блакитним світінням пробірок.

Чому речі Кюрі досі небезпечні

Сьогодні відомо, що період напіврозпаду радію-226 становить близько 1600 років. Через це предмети, які контактували з радієм, і нині зберігають помітний рівень радіоактивності.

З цієї причини небезпечними залишаються не лише лабораторні записи Марії Кюрі, а й окремі її особисті речі — меблі, кулінарні книги та предмети побуту, що експонуються в Музеї Кюрі в Парижі.

Крім того, фахівці з радіаційної безпеки неодноразово фіксували сліди радіоактивного забруднення в будівлях французької столиці, де працювали Марія та П’єр Кюрі.

Як радіація вплинула на родину

Тривала робота з радіоактивними матеріалами негативно позначилася на здоров’ї родини. Марія Кюрі померла у 1934 році у 66-річному віці від апластичної анемії, яку сучасна медицина пов’язує з багаторічним опроміненням.

Її донька Ірен Жоліо-Кюрі, яка також присвятила себе дослідженню радіоактивності та стала Нобелівською лауреаткою, згодом померла від лейкемії.

Навіть після смерті останки Марії Кюрі залишаються радіоактивними. Коли у 1995 році її прах перепоховали в паризькому Пантеоні, труну помістили в спеціальну свинцеву оболонку. Вона стала першою жінкою, яку вшанували таким похованням саме за її власні наукові заслуги.

Читайте також: Науковці розгадали секрети долини глечиків в Лаосі (фото)

Спадщина, що змінила світ

Попри величезний ризик для здоров’я, відкриття Марії та П’єра Кюрі стало основою для розвитку ядерної фізики та сучасної променевої терапії. Саме завдяки дослідженню радію Ернест Резерфорд зміг детально вивчити природу альфа-, бета- та гамма-випромінювання.

Водночас подружжя принципово відмовилося патентувати технологію отримання радію. Марія Кюрі була переконана, що наукові відкриття повинні служити всьому людству, а не приносити прибуток окремим людям.

Нагадаємо, у Франції виявили залізні кайдани віком 2300 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!