В Африці виявили новий вид мавп: як виглядає (фото)

У тропічних лісах Демократичної Республіки Конго науковці відкрили новий вид мавп, який привернув увагу незвичайною зовнішністю. Примат вирізняється яскравими помаранчевими губами та отримав наукову назву Colobus congoensis.

Про це повідомляє Sky News. Новий вид мешкає в Національному парку Ломамі, розташованому на сході центральної частини країни. Хоча місцеві жителі давно знали про цю тварину й називали її ліквелі (Likweli), лише тепер дослідники офіційно підтвердили, що йдеться про окремий вид. Результати дослідження опубліковано в журналі PLOS One.

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Вперше загадкову мавпу вдалося зафіксувати ще у 2008 році. Тоді природоохоронці зробили фотографію, на якій було видно лише частину тіла тварини. Проте навіть цього вистачило, щоб у вчених виникли підозри про існування невідомого науці примата.

Остаточне підтвердження вдалося отримати лише через десять років. У 2018 році польовий дослідник Жан-П'єр Капале очолив експедицію, під час якої нову мавпу вдалося сфотографувати ще сім разів у різних районах парку. Упродовж 2018–2022 років науковці зареєстрували 114 зустрічей із Colobus congoensis. За їхніми оцінками, ареал поширення виду становить близько 1700 квадратних кілометрів.

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Дослідники зазначають, що новий примат має унікальне поєднання зовнішніх ознак: чорне хутро, світлі плями навколо рота, яскраво-помаранчеві губи та білу ділянку шерсті під хвостом. Подібної комбінації характеристик не має жоден інший відомий вид мавп у цьому регіоні.

Науковці наголошують, що це лише п'ятий випадок за останні 75 років, коли в Африці офіційно описали новий вид мавп. Водночас дослідники вже закликають надати Colobus congoensis статус виду, що перебуває під загрозою зникнення. Причиною є невелика чисельність популяції та стрімке скорочення природного середовища існування.

За їхніми даними, лише у період із 2015 по 2023 рік у буферній зоні Національного парку Ломамі та поблизу нього з'явилося щонайменше 15 нових населених пунктів. Подальше розширення поселень, вирубування лісів і зміна землекористування можуть уже найближчими десятиліттями суттєво скоротити популяцію цього рідкісного виду та поставити під загрозу його існування.

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