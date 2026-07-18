В Африке обнаружили новый вид обезьян: как выглядит (фото)

В тропических лесах Демократической Республики Конго ученые открыли новый вид обезьян, привлекший внимание необычной внешностью. Примат отличается яркими оранжевыми губами и получил научное название Colobus congoensis.

Об этом сообщает Sky News. Новый вид обитает в Национальном парке Ломи, расположенном на востоке центральной части страны. Хотя местные жители давно знали об этом животном и называли его ликвели (Likweli), только теперь исследователи официально подтвердили, что речь идет об отдельном виде. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

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Впервые загадочную обезьяну удалось зафиксировать в 2008 году. Тогда природоохранники сделали фотографию, на которой была видна лишь часть тела животного. Однако этого даже хватило, чтобы у ученых возникли подозрения о существовании неизвестного науке примата.

Окончательное подтверждение удалось получить только десять лет спустя. В 2018 году полевой исследователь Жан-Пьер Капале возглавил экспедицию, во время которой новую обезьяну удалось сфотографировать еще семь раз в разных районах парка. В течение 2018-2022 годов ученые зарегистрировали 114 встреч с Colobus congoensis. По их оценкам, ареал распространения вида составляет около 1700 квадратных км.

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Исследователи отмечают, что новый примат имеет уникальное сочетание внешних признаков: черный мех, светлые пятна вокруг рта, ярко оранжевые губы и белый участок шерсти под хвостом. Подобной комбинации характеристик не имеет ни один известный вид обезьян в этом регионе.

Ученые отмечают, что это лишь пятый случай за последние 75 лет, когда в Африке официально описали новый вид обезьян. В то же время исследователи уже призывают предоставить Colobus congoensis статус находящегося под угрозой исчезновения вида. Причиной является небольшая численность популяции и стремительное сокращение природной среды обитания.

По их данным, только в период с 2015 по 2023 год в буферной зоне Национального парка Ломами и вблизи него появилось не менее 15 новых населенных пунктов. Дальнейшее расширение поселений, вырубка лесов и изменение землепользования могут уже в ближайшие десятилетия существенно сократить популяцию этого редкого вида и поставить под угрозу его существование.

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