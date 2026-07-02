Яких країн не стане у 2100 році: вчені показали карту (фото)

Підвищення рівня Світового океану до кінця XXI століття може спричинити зникнення цілих острівних держав і серйозно загрожувати прибережним мегаполісам із мільйонами мешканців. За даними спостережень, у XX столітті рівень моря зростав приблизно на 1,4 мм щороку.

Про це повідомляє Live Science. За даними спостережень, у XX столітті рівень моря зростав приблизно на 1,4 мм щороку. Однак у період 2006–2015 років темп уже сягнув близько 3,6 мм на рік, тобто майже подвоївся. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) прогнозує, що до початку наступного століття рівень океану буде щонайменше на 0,3 м вищим, ніж у 2000 році.

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Кліматичні моделі також оцінюють загальне підвищення моря на 40–63 см до 2100 року. Водночас дослідження, опубліковане в Nature Communications у 2019 році, попереджає: наслідки таких змін можуть безпосередньо торкнутися до 250 мільйонів людей у всьому світі.

Найвразливіші регіони

Найбільший ризик загрожує острівним державам із мінімальною висотою над рівнем моря. Наприклад, Мальдіви, що складаються з понад 1200 островів і мають близько 540 тисяч населення, у середньому піднімаються лише на один метр над океаном. За оцінками Союзу стурбованих науковців, підвищення рівня моря на 45 см може знищити до 77% території країни.

Схожа ситуація у Кірибаті, де середня висота становить близько 1,8 м. Зростання рівня океану на 0,9 м може призвести до втрати близько двох третин суші. Деякі сценарії навіть припускають, що окремі острівні держави можуть повністю зникнути.

У Тихоокеанському регіоні близько 3 мільйонів людей проживають у межах 10 км від узбережжя, і можуть бути змушені до переселення до кінця століття. Уже зараз на Соломонових островах фіксують наслідки підняття океану — зафіксовано зникнення п’яти островів і поступове відступання берегової лінії ще на шести.

Загроза для мегаполісів

Серед великих країн найбільш уразливим є Китай, де в зоні ризику опиняються близько 43 мільйонів прибережних жителів. Далі йдуть Бангладеш (32 мільйони) та Індія (27 мільйонів).

Особливо показовим прикладом є Джакарта. Через інтенсивне відкачування підземних вод місто щороку просідає на 5–10 см, і в поєднанні з підняттям рівня моря значна його частина може опинитися під водою вже до 2050 року. Саме тому Індонезія ухвалила рішення перенести столицю до Нусантари на острові Борнео. У зоні ризику також перебувають Дакка, Лагос і Бангкок.

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Чи можна захиститися

Експерти наголошують, що масштаби збитків залежать не лише від кліматичних змін, а й від здатності країн захищати узбережжя. За словами професора Герда Масселінка з Університету Плімута, ефективні інженерні рішення можуть суттєво зменшити наслідки.

Як приклад він наводить Нідерланди — країну, значна частина якої розташована нижче рівня моря, але яка завдяки розвиненій системі дамб і захисної інфраструктури успішно стримує морську воду.

Нагадаємо, на затопленому острові у США виявили покинуту лікарню 1800-років.

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