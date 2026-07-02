Каких стран не станет в 2100 году: ученые показали карту (фото)

Повышение уровня Мирового океана к концу XXI века может повлечь за собой исчезновение целых островных государств и серьезно угрожать прибрежным мегаполисам с миллионами жителей. По данным наблюдений, в XX веке уровень моря рос примерно на 1,4 мм ежегодно.

Об этом сообщает Live Science. По данным наблюдений, в XX веке уровень моря рос примерно на 1,4 мм ежегодно. Однако в период 2006-2015 годов темп уже достиг около 3,6 мм в год, то есть почти удвоился. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) прогнозирует, что к началу следующего столетия уровень океана будет по меньшей мере на 0,3 м выше, чем в 2000 году.

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Климатические модели также оценивают общее увеличение моря на 40-63 см к 2100 году. В то же время исследование, опубликованное в Nature Communications в 2019 году, предупреждает: последствия таких изменений могут напрямую затронуть до 250 миллионов человек во всем мире.

Самые уязвимые регионы

Наибольший риск чреват островным государством с минимальной высотой над уровнем моря. Например, Мальдивы, состоящие из более чем 1200 островов и имеющих около 540 тысяч населения, в среднем поднимаются всего на один метр над океаном. По оценкам Союза озабоченных ученых, повышение уровня моря на 45 см может уничтожить до 77% территории страны.

Похожая ситуация в Кирибате, где средняя высота составляет около 1,8 м. Рост уровня океана на 0,9 м может привести к потере около двух третей суши. Некоторые сценарии даже предполагают, что некоторые островные государства могут полностью исчезнуть.

В Тихоокеанском регионе около 3 миллионов человек проживают в пределах 10 км от побережья и могут быть вынуждены к переселению до конца столетия. Уже сейчас на Соломоновых островах фиксируют последствия поднятия океана — исчезновение пяти островов и постепенное отступление береговой линии еще на шести.

Угроза для мегаполисов

Среди крупных стран наиболее уязвим Китай, где в зоне риска оказываются около 43 миллионов прибрежных жителей. Далее следуют Бангладеш (32 миллиона) и Индия (27 миллионов).

Особенно показательным примером является Джакарта. Из-за интенсивной откачки подземных вод город ежегодно проседает на 5–10 см, и в сочетании с поднятием уровня моря значительная его часть может оказаться под водой уже к 2050 году. Именно поэтому Индонезия приняла решение перенести столицу в Нусантару на острове Борнео. В зоне риска также находятся Дакка, Лагос и Бангкок.

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Можно ли защититься

Эксперты отмечают, что масштабы ущерба зависят не только от климатических изменений, но и от способности стран защищать побережье. По словам профессора Герда Масселинко из Университета Плимута, эффективные инженерные решения могут существенно снизить последствия.

В качестве примера он приводит Нидерланды — страну, значительная часть которой расположена ниже уровня моря, но благодаря развитой системе дамб и защитной инфраструктуры успешно сдерживает морскую воду.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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