У Китаї виявили 215 скамʼянілих яєць динозавра: як виглядали (фото)

У Китаї палеонтологи зробили унікальне відкриття, виявивши у великому блоці пісковику площею близько 3,28 квадратного метра щонайменше 215 скам’янілих яєць птерозавра Hamipterus tianshanensis. Дослідники припускають, що під шаром породи можуть залишатися ще десятки знахідок, а загальна кількість яєць здатна сягнути 300.

Про це пише Indian Defence Review. Особливу цінність відкриттю надає те, що в 16 яйцях збереглися ембріони. Деякі з них залишилися у тривимірному стані, що є великою рідкістю для таких скам’янілостей. Результати дослідження, проведеного палеонтологом Сяолінем Ваном із Китайської академії наук, опубліковані в журналі Science. Вік знахідки оцінюють приблизно у 120 мільйонів років — це ранній крейдяний період.

Головні історії дня

До цього відкриття у світі було відомо лише сім скам’янілих яєць птерозаврів: п’ять із цього ж району Китаю та два з Аргентини. При цьому лише в одному аргентинському екземплярі вдалося виявити сплющений ембріон. Нова знахідка суттєво розширює можливості для вивчення цих давніх літаючих рептилій, дозволяючи аналізувати не окремі екземпляри, а цілу популяцію.

На відміну від динозаврів і птахів, птерозаври відкладали яйця з м’якою та тонкою оболонкою, схожою за структурою на яйця сучасних ящірок. Через це вони легко деформувалися й руйнувалися під час процесу скам’яніння, тому цілі екземпляри трапляються надзвичайно рідко.

Саме тому блок пісковику із сотнями добре збережених яєць став винятковою знахідкою. Один із ембріонів навіть зберіг частину крила та повністю сформовану нижню щелепу, що дозволило вченим детально вивчити його анатомію. Крім того, велика кількість зразків дає можливість порівнювати розміри, форму та індивідуальні особливості ембріонів, що раніше було практично неможливо через обмежену кількість доступного матеріалу.

Науковці вважають, що яйця не залишилися у первинному місці гніздування. За словами співавтора дослідження, професора Олександра Келлнера з Федерального університету Ріо-де-Жанейро, кладку, найімовірніше, змило потужною повінню під час сильного шторму. Потоки води перенесли яйця та швидко засипали їх осадом. Саме швидке поховання в мулі й піску дозволило зберегти крихкі яйця з м’якою оболонкою, які за інших умов просто розклалися б.

Читайте також: Науковці розгадали секрети долини глечиків в Лаосі (фото)

Дослідники зазначають, що роботи на місці тривають і нові яйця продовжують знаходити. За словами Келлнера, ця знахідка — лише початок масштабного дослідження. Для вивчення внутрішньої будови ембріонів учені застосували комп’ютерну томографію та аналіз мікроструктури кісток. Це дозволило дослідити найкраще збережені зразки без пошкодження скам’янілостей.

Сканування показало, що кістки ніг у ембріонів були значно краще сформовані, ніж елементи крил. Зокрема, дельтопекторальний гребінь, до якого кріпляться літальні м’язи, навіть у майже готових до вилуплення особин залишався недостатньо розвиненим.

На думку дослідників, це може свідчити, що новонароджені птерозаври могли пересуватися одразу після появи на світ, однак ще не були здатні літати. Відтак перші дні життя вони, ймовірно, потребували батьківської опіки та допомоги з харчуванням, що змінює попередні уявлення про ранній розвиток цих доісторичних літаючих плазунів.

Нагадаємо, ми вже писали, яких країн не стане у 2100 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!