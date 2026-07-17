В Китае обнаружили 215 окаменевших яиц динозавра: как выглядели (фото)

В Китае палеонтологи совершили уникальное открытие, обнаружив в большом блоке песчаника площадью около 3,28 квадратного метра не менее 215 окаменевших яиц птерозавра Hamipterus tianshanensis. Исследователи предполагают, что под пластом породы могут оставаться еще десятки находок, а общее количество яиц способно достичь 300.

Об этом пишет Indian Defence Review. Особую ценность открытию придает то, что в 16 яйцах сохранились эмбрионы. Некоторые из них остались в трехмерном состоянии, что является большой редкостью для таких окаменелостей. Результаты исследования, проведенного палеонтологом Сяолинем Ваном из Китайской академии наук, опубликованы в журнале Science. Возраст находки оценивают примерно в 120 миллионов лет – это ранний меловой период.

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До этого открытия в мире было известно лишь семь окаменевших яиц птерозавров: пять из этого района Китая и два из Аргентины. При этом только в одном аргентинском экземпляре удалось обнаружить сплющенный эмбрион. Новая находка существенно расширяет возможности для изучения этих летающих рептилий, позволяя анализировать не отдельные экземпляры, а целую популяцию.

В отличие от динозавров и птиц, птерозавры откладывали яйца с мягкой и тонкой оболочкой, похожей по структуре на яйца современных ящериц. Поэтому они легко деформировались и разрушались во время процесса окаменения, поэтому целые экземпляры встречаются очень редко.

Именно поэтому блок песчаника с сотнями хорошо сохранившихся яиц стал исключительной находкой. Один из эмбрионов даже сохранил часть крыла и полностью сформировавшуюся нижнюю челюсть, что позволило ученым детально изучить его анатомию. Кроме того, большое количество образцов позволяет сравнивать размеры, форму и индивидуальные особенности эмбрионов, что раньше было практически невозможно из-за ограниченного количества доступного материала.

Ученые считают, что яйца не остались в первичном месте гнездования. По словам соавтора исследования, профессора Александра Келлнера из Федерального университета Рио-де-Жанейро, кладку, скорее всего, смыло мощным наводнением во время сильного шторма. Потоки воды перенесли яйца и быстро засыпали осадком. Самое быстрое захоронение в иле и песке позволило сохранить хрупкие яйца с мягкой оболочкой, которые при других условиях просто разложились бы.

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Исследователи отмечают, что работы на месте продолжаются, и новые яйца продолжают находить. По словам Келлнера, эта находка – только начало масштабного исследования. Для исследования внутреннего строения эмбрионов ученые применили компьютерную томографию и анализ микроструктуры костей. Это позволило исследовать лучше сохранившиеся образцы без повреждения окаменелостей.

Сканирование показало, что кости ног у эмбрионов были значительно лучше сформированы, чем элементы крыльев. В частности, дельтопекторальный гребень, к которому крепятся летательные мышцы, даже у почти готовых к вылуплению особей оставался недостаточно развитым.

По мнению исследователей, это может свидетельствовать о том, что новорожденные птерозавры могли передвигаться сразу после появления на свет, однако еще не были способны летать. Следовательно, первые дни жизни они, вероятно, нуждались в родительской опеке и помощи с питанием, что меняет предыдущие представления о раннем развитии этих доисторических летающих пресмыкающихся.

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