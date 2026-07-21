Почему даже через 120 лет записные книжки Марии Кюри опасны: ученые дали впечатляющий ответ (фото)

Записчики выдающейся французской ученой Марии Кюри, в которых она фиксировала эксперименты по открытию радия, даже спустя более столетия остаются радиоактивными. Поэтому эти документы хранятся в Национальной библиотеке Франции в специальных свинцовых контейнерах, а работать с ними разрешено только в защитном снаряжении и после подписания документа об осознании возможных рисков.

Об этом пишет Scienceblog. В конце XIX – начале XX века Мария Кюри и ее муж Пьер Кюри еще не знали об опасности ионизирующего излучения. Они годами без должной защиты контактировали с радиоактивными веществами, исследуя их свойства.

Главные истории дня

В период с 1898 по 1902 год супруги переработали примерно восемь тонн урановой руды, чтобы получить лишь одну десятую грамма хлорида радия. Почти четыре года они вручную дробили, кипятили и очищали руду в старом сарае, служившем лабораторией.

Впоследствии Мария Кюри вспоминала, что ежедневно по несколько часов перемешивала горячую массу тяжелым железным прутом и до конца дня чувствовала себя полностью истощенной.

В чем особенность открытого радия

Открытие радия явилось одним из важнейших достижений науки. Вещество излучало свет в темноте, выделяло тепло без внешнего источника энергии и помогло ученым лучше понять природу радиоактивности.

Впрочем, тогда исследователи еще не осознавали, насколько опасен длительный контакт с этим веществом. Супруги носили образцы радия в карманах, хранили их дома и даже любовались характерным голубым свечением пробирок.

Почему вещи Кюри до сих пор опасны

Сегодня известно, что период полураспада радия-226 составляет около 1600 лет. Поэтому предметы, контактировавшие с радием, и ныне сохраняют заметный уровень радиоактивности.

По этой причине опасными остаются не только лабораторные записи Марии Кюри, но и отдельные ее личные вещи — мебель, кулинарные книги и предметы обихода, экспонируемые в Музее Кюри в Париже.

Кроме того, специалисты радиационной безопасности неоднократно фиксировали следы радиоактивного загрязнения в зданиях французской столицы, где работали Мария и Пьер Кюри.

Как радиация повлияла на семью

Продолжительная работа с радиоактивными материалами негативно сказалась на здоровье семьи. Мария Кюри умерла в 1934 году в 66-летнем возрасте от апластической анемии, связываемой современной медициной с многолетним облучением.

Ее дочь Ирэн Жолио-Кюри, также посвятившая себя исследованию радиоактивности и ставшая Нобелевской лауреаткой, впоследствии скончалась от лейкемии.

Даже после смерти останки Марии Кюри остаются радиоактивными. Когда в 1995 году ее прах перезахоронили в парижском Пантеоне, гроб поместили в специальную свинцовую оболочку. Она стала первой женщиной, которую почтили таким погребением именно за ее собственные научные заслуги.

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Наследие, изменившее мир

Несмотря на огромный риск для здоровья, открытие Марии и Пьера Кюри стало основой развития ядерной физики и современной лучевой терапии. Именно благодаря исследованию радия Эрнест Резерфорд смог подробно изучить природу альфа-, бета- и гамма-излучения.

В то же время супруги принципиально отказались патентовать технологию получения радия. Мария Кюри была убеждена, что научные открытия должны служить всему человечеству, а не приносить прибыль отдельным людям.

Напомним, во Франции обнаружили железные кандалы в возрасте 2300 лет.

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