В Швейцарии обнаружили следы древнеримского поселения (фото)

Археологи совершили новые открытия во время исследования древнеримского города Тасгетиум (Tasgetium), расположенного неподалеку от Боденского озера в швейцарском Ешенке. Раскопки, начавшиеся в марте в кантоне Тургау, позволили обнаружить новые участки поселения, основанного более двух тысяч лет назад.

Во времена Римской империи Тасхеттиум был одним из ключевых населенных пунктов региона наряду с Бригантиумом (ныне Брегенц в Австрии) и Констанцией (современный Констанц в Германии). Об этом пишет Heritage Daily

Главные истории дня

Руководитель археологического проекта Симон Бенгерель сообщил, что специалистам удалось исследовать территорию, которая в свое время была центральной частью города. Во время раскопок археологи наткнулись на главную улицу античного поселения. По обе ее стороны располагались деревянные террасные дома. Также были обнаружены внутренние подворья и крытые галереи, защищавшие жителей и посетителей от дождя и непогоды.

Ученые отмечают, что находки помогают лучше понять планирование римских городов в районе Боденского озера и быт людей, живших вдали от крупных центров Римской империи. Одной из самых ценных находок стала очень хорошая сохранность органических материалов, прежде всего деревянных конструкций.

Поселение было построено на болотистой местности, поэтому римляне укрепляли почву деревянными сваями и фундаментами. Благодаря постоянной влажной среде древесина и другие органические материалы смогли сохраниться почти две тысячи лет.

Кроме архитектурных остатков, археологи обнаружили обломки керамической посуды, остатки пищи и мелкие римские монеты, которые, вероятно, когда-то потеряли местные жители. Исследователи надеются, что дальнейшие работы принесут новые важные открытия.

Между тем еще одну интересную находку сделали археологи в Германии, недалеко от Констанца. Во время подготовки территории для застройки в районе Гафнера они обнаружили редкое сельское поселение позднеримского периода, а также следы гораздо более древнего заселения, относящиеся к бронзовым и железным временам.

Читайте также: Ученые разгадали секреты долины кувшинов в Лаосе (фото)

Среди найденных римских объектов археологи идентифицировали по меньшей мере одну или две усадьбы, хозяйственные постройки и полуземлянку. Кроме того, были обнаружены обломки качественной столовой посуды и обычной бытовой керамики, датированной III-V веками нашей эры.

Окружной археолог Юрген Гальд отметил, что поселение позднеримских времен такого типа является большой редкостью для этого региона. Ученые напоминают, что в III веке нашей эры римские войска постепенно покинули район Гегау, сосредоточив оборону вдоль Рейна и Боденского озера, в частности, в крепости Констанц, основанной примерно в 300 году.

Теперь исследователи пытаются установить, могли ли после ухода римлян окрестные территории заселять германские общины, поддерживавшие тесные контакты с Римской империей и находившиеся под ее культурным влиянием.

Напомним, во Франции обнаружили железные кандалы в возрасте 2300 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!