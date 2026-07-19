У Швейцарії виявили сліди давньоримського поселення (фото)

Археологи зробили нові відкриття під час дослідження давньоримського міста Тасгетіум (Tasgetium), розташованого неподалік Боденського озера в швейцарському Ешенці. Розкопки, що розпочалися у березні в кантоні Тургау, дозволили виявити нові ділянки поселення, заснованого понад дві тисячі років тому.

За часів Римської імперії Тасгетіум був одним із ключових населених пунктів регіону поряд із Бригантіумом (нині Брегенц в Австрії) та Констанцією (сучасний Констанц у Німеччині). Про це пише Heritage Daily

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Керівник археологічного проєкту Симоне Бенгерель повідомив, що фахівцям вдалося дослідити територію, яка свого часу була центральною частиною міста. Під час розкопок археологи натрапили на головну вулицю античного поселення. По обидва її боки розташовувалися дерев’яні терасні будинки. Також були виявлені внутрішні подвір’я та криті галереї, які захищали мешканців і відвідувачів від дощу та негоди.

Науковці зазначають, що знахідки допомагають краще зрозуміти планування римських міст у районі Боденського озера та побут людей, які жили далеко від великих центрів Римської імперії. Однією з найцінніших знахідок стала надзвичайно добра збереженість органічних матеріалів, насамперед дерев’яних конструкцій.

Поселення було збудоване на болотистій місцевості, тому римляни укріплювали ґрунт дерев’яними палями та фундаментами. Завдяки постійно вологому середовищу деревина та інші органічні матеріали змогли зберегтися майже дві тисячі років.

Крім архітектурних залишків, археологи знайшли уламки керамічного посуду, залишки їжі та дрібні римські монети, які, ймовірно, колись загубили місцеві жителі. Дослідники сподіваються, що подальші роботи принесуть нові важливі відкриття.

Тим часом ще одну цікаву знахідку зробили археологи в Німеччині, неподалік Констанца. Під час підготовки території для забудови в районі Гафнер вони виявили рідкісне сільське поселення пізньоримського періоду, а також сліди набагато давнішого заселення, що належать до бронзової та залізної доби.

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Серед знайдених римських об'єктів археологи ідентифікували щонайменше одну або дві садиби, господарські споруди та напівземлянку. Крім того, було виявлено уламки якісного столового посуду та звичайної побутової кераміки, датованої III–V століттями нашої ери.

Окружний археолог Юрген Гальд зазначив, що поселення пізньоримської доби такого типу є великою рідкістю для цього регіону. Науковці нагадують, що в III столітті нашої ери римські війська поступово залишили район Гегау, зосередивши оборону вздовж Рейну та Боденського озера, зокрема у фортеці Констанц, заснованій приблизно у 300 році.

Тепер дослідники намагаються встановити, чи могли після відходу римлян навколишні території заселяти германські громади, які підтримували тісні контакти з Римською імперією та перебували під її культурним впливом.

Нагадаємо, у Франції виявили залізні кайдани віком 2300 років.

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