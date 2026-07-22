Там производились жертвоприношения: в Македонии обнаружили сакральный комплекс древних греков (фото)

В Северной Македонии археологи совершили важное открытие, исследовав древний ритуальный комплекс эллинистического периода. По предварительным выводам, более 2300 лет назад на этом месте проводились жертвоприношения, религиозные церемонии и праздничные пиры.

Как сообщает Arkeonews, во время раскопок вблизи села Младо-Нагоричане ученые обнаружили остатки вероятной священной ограды, хозяйственные постройки, сосуды для хранения продуктов и вина, кости жертвенных животных, а также редкие фрагменты роскошно украшенного церемониального ложа.

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Еще раньше на этой территории находили скальные постройки IV века до нашей эры, каменные насыпи, ритуальные ямы, жертвенные сосуды и бассейн для обрядов очищения. Совокупность этих находок свидетельствует, что местность использовали в качестве хорошо организованного сакрального центра, а не обычного поселения.

Одной из интереснейших находок стал большой сосуд с рельефным изображением женского божества, которое археологи предварительно отождествляют с греческой богиней плодородия Деметрой. Недалеко исследователи раскопали небольшое помещение, где хранились кости дикого кабана и козы, привезенные издалека бокалы и другая дорогая посуда, а также обломки декоративной керамики. Это указывает на то, что торжественные трапезы являлись неотъемлемой частью религиозных обрядов.

Также археологи обнаружили остатки стены, которая, вероятно, отделяла священную территорию от остального поселения. По мнению специалистов, она определяла так называемый теменос – специально выделенную сакральную зону. Сам храм пока найти не удалось.

Вблизи этой стены исследователи обнаружили еще одно помещение с большим количеством костей животных, обломками амфор, посудой для вина, масляными светильниками и фрагментами терракотовых статуэток. Такие находки подтверждают, что ритуалы сопровождались коллективными пирами.

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Особое внимание ученых привлекли фрагменты церемониального ложа – клайна. Сохранились основа мебели, часть резной ножки и декоративный элемент с изображением божества, которое держит фиал — неглубокую ритуальную чашу.

Подобные предметы раньше находили только в элитных захоронениях древней Македонии, в частности в Пелли и царских гробницах Эгов, что делает новую находку особенно ценной. Археологи считают, что открытый комплекс свидетельствует о существовании в древнем Градиште развитой религиозной жизни. Сочетание жертвенных предметов, дорогой посуды, останков животных и роскошного церемониального оборудования указывает на тщательно организованные обряды, в которых участвовала местная община.

Напомним, во Франции обнаружили железные кандалы в возрасте 2300 лет.

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