Без шансов на спасение: почему предстоящая экспедиция NASA в месяц может оказаться смертельной для космонавтов

Независимые аудиторы NASA обратили внимание на серьезную проблему программы Artemis. По их выводам, в случае чрезвычайной ситуации во время предстоящих пилотируемых миссий на Луну космическое агентство не будет иметь эффективного способа эвакуировать астронавтов.

Об этом говорится в отчете Управления генерального инспектора NASA. Согласно действующему графику, первая американская высадка на Луну в рамках программы Artemis запланирована на 2028 год. Однако инспекторы отмечают, что миссия не предусматривает наличие резервного посадочного модуля, аварийного укрытия или другого транспортного средства, которое могло бы обеспечить спасение экипажа в критической ситуации.

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Особую обеспокоенность вызывает район предстоящей высадки вблизи Южного полюса Луны. Эта местность характеризуется сложным рельефом с многочисленными кратерами, большими валунами и крутыми склонами, что значительно повышает риски по сравнению с районами, где в свое время приземлялись миссии программы Аполлон.

В отчете отмечается, что в случае повреждения или опрокидывания посадочного модуля астронавты могут упустить возможность вернуться на лунную орбиту. "Если астронавты окажутся в опасной для жизни чрезвычайной ситуации в космосе или на поверхности Луны, у NASA не будет средств для их спасения", — отмечается в документе.

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В настоящее время агентство сотрудничает со SpaceX и Blue Origin, создающими посадочные модули для программы Artemis. В то же время контракты не предусматривают разработку резервного аппарата, который можно использовать в случае аварии.

По мнению канадского космического аналитика Брайана Герли, проблему можно решить, если еще до первой пилотируемой экспедиции доставить на поверхность Луны запасной модуль с запасами кислорода, воды, продовольствия и системами жизнеобеспечения. Об этом сообщает Forbes.

По оценкам эксперта, реализация такого проекта обошлась бы от 3 до 5 млрд долларов. Это сравнительно небольшая сумма на фоне общего бюджета программы Artemis, которая уже превысила 100 млрд долларов. В Управлении генерального инспектора также напомнили, что после завершения программы Space Shuttle в 2011 году NASA не создавало новых комплексных систем спасения экипажей для космических мест.

Эксперты предостерегают, что отсутствие возможности эвакуации в случае аварии представляет угрозу не только жизни астронавтов, но и дальнейшей реализации всей месячной программы. В ответ на замечания аудитов руководство NASA сообщило, что готово пересмотреть оценку рисков и дополнить ее планами обеспечения длительной выживаемости экипажа на поверхности Луны.

Напомним, во Франции обнаружили железные кандалы в возрасте 2300 лет.

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