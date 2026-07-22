Про неї згадують у багатьох літописах: у Перу виявили унікальну цитадель інків (фото)

Археологи в Перу повідомили про масштабне відкриття в Південних Андах — вони виявили давню фортецю інків Такрачульо, площа якої приблизно вчетверо перевищує знаменитий Мачу-Пікчу. На території комплексу дослідники зафіксували сотні споруд і знайшли тисячі артефактів.

Як повідомляє Ecoticias, частина науковців припускає, що саме це місце може бути легендарною священною цитаделлю Анкокагуа, яку описували колоніальні хроністи, але досі не могли знайти.

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За інформацією Міністерства культури Перу, Такрачульо розташована приблизно за 225 кілометрів від Мачу-Пікчу, на високогірному скелястому плато. Ще донедавна ця місцевість використовувалася місцевими жителями для сільського господарства: тут випасали худобу, вирощували картоплю, а одну зі стародавніх кам'яних споруд пристосували під загін для альпак. Ситуація змінилася після сенсаційної знахідки археологів.

У вересні 2022 року під час досліджень фахівці виявили близько 3 тисяч декоративних металевих паєток із золота, срібла та міді. Згодом експерти встановили, що ці прикраси були елементами церемоніального одягу представників інкської еліти. Саме ця знахідка свідчить про особливий статус Такрачульо. На думку дослідників, комплекс був не звичайним поселенням, а важливим релігійним і політичним центром держави інків.

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За даними Міністерства культури Перу, археологічні матеріали свідчать про щонайменше три етапи заселення фортеці: 700–1000, 1000–1476 та 1476–1532 роки. Це означає, що комплекс не був зведений одноразово, а протягом століть розширювався, перебудовувався й продовжував використовуватися.

Деякі дослідники вважають, що Такрачульо може бути тією самою священною цитаделлю Анкокагуа, про яку згадується в історичних хроніках. У джерелах її описують як укріплене поселення високо в Андах, на південь від Куско, яке мало важливе релігійне значення та було пов'язане з опором інків після іспанського завоювання.

Втім, археологи наголошують, що наразі ця версія залишається лише науковою гіпотезою. Переконливих доказів, які б дозволили остаточно ототожнити Такрачульо з Анкокагуа, поки немає. Значна частина території комплексу ще не досліджена, тому подальші розкопки можуть пролити світло на справжню історію цієї унікальної пам'ятки.

Нагадаємо, у Франції виявили залізні кайдани віком 2300 років.

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