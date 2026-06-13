На дне Берингова моря обнаружили пропасть больше Гранд-Каньона: как она образовалась (фото)

В Беринговом море ученые исследуют гигантский подводный каньон Жемчуг, по своим масштабам превосходящий даже знаменитый Гранд-Каньон в США. Глубина каньона достигает более 2,6 километра, что значительно больше максимальной глубины Гранд-Каньона, которая составляет около 1,8 километра.

Об уникальном природном образовании рассказывает издание ECONEWS. По оценкам ученых, объем Жемчуга составляет примерно 8500 кубических километров, что позволяет считать его одним из крупнейших подводных каньонов планеты.

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Исследователи считают, что каньон сформировался еще во время ледникового периода, когда уровень Мирового океана был значительно ниже. Вероятно, именно здесь проходили русла рек Юкон и Кускоквим, а дальнейшие процессы эрозии и накопления осадочных пород придали долине современный вид.

Несмотря на поразительную глубину и суровые условия, Жемчуг является важной частью богатой морской экосистемы. Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) называют этот район своеобразным зеленым поясом океана. Благодаря поднятию питательных веществ из глубин здесь активно развивается планктон, что создает благоприятные условия для рыбы, морских птиц и морских млекопитающих.

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В водах каньона обитают тихоокеанская щепа, палтус, крабы и многие другие виды, зависящие от этой природной системы. В ходе одного из научных обследований исследователи зафиксировали около 70 тысяч донных беспозвоночных организмов. Более половины из них составляли губки, еще около 40% – морские плети. Также в каньоне обнаружили глубоководные кораллы, хотя их численность была меньше.

Изучение Жемчуга остается сложной задачей из-за его значительной глубины. Так, во время экспедиции при поддержке Greenpeace морской эколог Мишель Риджвей смогла погрузить исследовательский аппарат лишь на глубину около 535 метров, охватывающий только верхнюю часть этого грандиозного подводного каньона.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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