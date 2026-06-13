На дні Берингового моря виявили прірву, більшу за Гранд-Каньйон: як вона утворилась (фото)

У Беринговому морі вчені досліджують гігантський підводний каньйон Жемчуг, який за своїми масштабами перевершує навіть знаменитий Гранд-Каньйон у США. Глибина каньйону сягає понад 2,6 кілометра, що значно більше за максимальну глибину Гранд-Каньйону, яка становить близько 1,8 кілометра.

Про унікальне природне утворення розповідає видання ECONEWS. За оцінками науковців, об’єм Жемчуга становить приблизно 8 500 кубічних кілометрів, що дозволяє вважати його одним із найбільших підводних каньйонів планети.

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Дослідники вважають, що каньйон сформувався ще під час льодовикового періоду, коли рівень Світового океану був значно нижчим. Імовірно, саме тут проходили русла річок Юкон і Кускоквім, а подальші процеси ерозії та накопичення осадових порід надали долині сучасного вигляду.

Попри вражаючу глибину та суворі умови, Жемчуг є важливою частиною багатої морської екосистеми. Фахівці Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) називають цей район своєрідним "зеленим поясом" океану. Завдяки підняттю поживних речовин із глибин тут активно розвивається планктон, що створює сприятливі умови для риби, морських птахів і морських ссавців.

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У водах каньйону мешкають тихоокеанська тріска, палтус, краби та багато інших видів, які залежать від цієї природної системи. Під час одного з наукових обстежень дослідники зафіксували близько 70 тисяч донних безхребетних організмів. Більше половини з них становили губки, ще близько 40% — морські батоги. Також у каньйоні виявили глибоководні корали, хоча їхня чисельність була меншою.

Вивчення Жемчуга залишається складним завданням через його значну глибину. Так, під час експедиції за підтримки Greenpeace морський еколог Мішель Ріджвей змогла занурити дослідницький апарат лише на глибину близько 535 метрів, що охоплює лише верхню частину цього грандіозного підводного каньйону.

Нагадаємо, на затопленому острові у США виявили покинуту лікарню 1800-років.

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