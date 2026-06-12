В Индийском океане обнаружили 'кладбище китов': как выглядит (фото)

В юго-восточной части Индийского океана ученые обнаружили уникальное "кладбище китов" — самое древнее, самое глубокое и самое большое из известных на сегодняшний день. Окаменелости, найденные в этом районе, имеют возраст более 5 миллионов лет.

Об этом пишет The Guardian. Так называемые "падения китов" — процесс, когда тела погибших китов опускаются на дно океана, — довольно распространенное явление. Однако обычно такие остатки находят на глубинах до 4 км. В этом же случае речь идет о более экстремальных условиях: более 7 км под поверхностью и протяженностью в сотни миль морского дна.

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Исследователи также зафиксировали участки, где органические остатки находятся на разных стадиях разложения и поддерживают богатые локальные экосистемы. Как отметил соавтор исследования из Пизанского университета доктор Джованни Бьянуччи, это открытие свидетельствует о существовании ранее неизвестных экосистем в чрезвычайно суровых условиях океанских глубин. По его словам, жизнь способна адаптироваться даже там, где нет света и царит колоссальное давление, изменяющее представление о биоразнообразии планеты. Он также подчеркнул, что исследование дало новые данные о редких видах, в частности, загадочных клювах китов.

В сопроводительном комментарии к работе Стивен Дж. Годфри из Морского музея Калверт назвал находку "исключительной" и предположил, что регион еще скрывает немало открытий, сравнив исследования с началом большой научной саги.

Как проводилось исследование

Международная команда ученых из Китая, Италии и Новой Зеландии исследовала зону разлома Диамантина – глубоководные желоба и хребты в Индийском океане, образовавшиеся десятки миллионов лет назад после расхождения Австралии и Антарктиды.

Используя подводные аппараты, исследователи совершили десятки погружений и обнаружили окаменелости на глубине до 7002 метров. В общей сложности было зафиксировано 485 ископаемых останков китов и пять современных ячеек разложения, где органические остатки находятся на поздних стадиях распада.

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Ученые предполагают, что эти скопления могут образовывать своеобразный "коридор экосистем", простирающийся более чем на тысячу километров вдоль дна океана. Среди находок — скелет антарктического малого полоска длиной около пяти метров, а также окаменелости вымерших видов, в частности череп кита Pterocetus benguelae возрастом примерно 5,3 млн лет и новый вид, названный Pterocetus diamantinae.

Остатки китов стали средой обитания для разнообразных глубоководных организмов — ракообразных, моллюсков, червей и офиур. Часть из них учёные предварительно считают потенциально новыми для науки. Не принимавший участия в исследовании профессор Университета Саутгемптона Джон Копли назвал открытие чрезвычайно редким и важным, подчеркнув, что подобные "острова жизни" на глубине почти невозможно обнаружить дистанционно.

Он также отметил, что найденный "китовый некрополь" может содержать как остатки мигрирующих фильтровальных китов, так и глубоководных хищников, а сама структура этой среды может помочь лучше понять экосистемы океанских глубин и их эволюцию.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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