В Африці 'розʼїжджається' континентальний шельф: вчені бʼють на сполох (фото)

Вчені зафіксували значні геологічні зміни в ефіопському регіоні Афар, де в період із кінця грудня 2024 року до середини березня 2025-го поверхня землі змістилася майже на 60 сантиметрів. Для однієї з найактивніших рифтових зон планети це надзвичайно суттєвий показник, який привернув увагу дослідників.

Про це пише Ecoticias. Про результати спостережень ідеться у дослідженні, опублікованому в журналі Geophysical Journal International. Науковці виявили підземну магматичну дайку — довгу тріщину в земній корі, заповнену розплавленою породою. Це відкриття допомагає краще зрозуміти механізми розвитку розлому, оскільки в таких умовах земна поверхня може зміщуватися не поступово, а різкими поштовхами. Саме такі процеси здатні впливати на інфраструктуру, зокрема дороги, колодязі та населені пункти.

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Регіон Афар вважається унікальним геологічним вузлом, де сходяться одразу три тектонічні плити — Аравійська, Нубійська та Сомалійська. Геологи описують цю територію як Y-подібну рифтову систему, в якій земна кора поступово розтягується та руйнується.

У перспективі це може призвести до появи нового моря. Через поступове опускання та стоншення земної кори води Червоного моря й Аденської затоки здатні затопити територію майбутнього розлому.

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Що відбувається під поверхнею

Дайка являє собою вертикальну тріщину, заповнену магмою — розплавленою породою, яка зазвичай живить вулкани. У цьому випадку магма не вийшла на поверхню, а залишилася в надрах, діючи як потужний підземний клин.

За оцінками дослідників, магматична структура простягнулася приблизно на 50 кілометрів між двома вулканічними центрами. Проникаючи в земну кору, магма розсувала її в різні боки та спричинила деформацію поверхні до 60 сантиметрів.

Таким чином, помітні зміни рельєфу відбулися без вулканічного виверження. Частина магми, ймовірно, застигла під землею, сформувавши нові шари порід і залишивши своєрідний геологічний слід, який у майбутньому може стати частиною океанічного дна.

Процес супроводжувався підвищеною сейсмічною активністю. Вчені зафіксували понад 300 землетрусів магнітудою від 4 до 5,9. Найпотужніший поштовх стався 14 лютого 2025 року. Подібні прояви активності в цьому районі спостерігалися також у 2015 році та восени 2024-го.

Додаткове дослідження, опубліковане у 2025 році в журналі Nature Geoscience під керівництвом дослідниці Емми Дж. Воттс, показало, що мантійний матеріал під Афаром має неоднорідний склад. Аналіз свідчить про існування висхідних потоків гарячої речовини з надр Землі, що частково пояснює тривалу геологічну активність регіону.

Водночас науковці наголошують: нинішні дані не означають неминучого масштабного виверження вулкана. Однак вони вказують на необхідність посиленого моніторингу території через високу динаміку процесів, які відбуваються під землею.

Африка продовжує розколюватися

Раніше дослідники повідомляли, що процес розколу Східної Африки може бути масштабнішим, ніж вважалося. Зокрема, увагу вчених привернув Турканський жолоб — частина великої Східноафриканської рифтової системи, яка простягається територією Кенії та Ефіопії.

Встановлено, що в центральній частині рифту товщина земної кори становить лише близько 13 кілометрів, тоді як за його межами перевищує 35 кілометрів. Такі показники свідчать про активне стоншення кори, коли вона розтягується та поступово втрачає міцність.

Крім того, нещодавно науковці виявили нові ознаки формування межі між тектонічними плитами в центральній частині Замбії. Ці процеси вдалося простежити завдяки дослідженню місцевого гарячого джерела, яке допомогло виявити приховані зміни в надрах Землі.

Нагадаємо, на затопленому острові у США виявили покинуту лікарню 1800-років.

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