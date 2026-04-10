Ученые откопали сотни артефактов эпохи викингов в Швеции: нашли уникальные вещи (фото)

В центральной части Швеции археологи обнаружили уникальную коллекцию конского снаряжения времен эпоха викингов, позволяющую по-новому оценить роль лошадей в обществе того времени. Находки были сделаны в районе Сильты вблизи города Кёппинг.

Об этом сообщает Heritage Daily. На месте бывшего викингского хозяйства с собственным кладбищем археологи обнаружили более 500 железных артефактов, связанных с конной упряжью. Среди них — украшенные крепежи, шпоры, уздечки и другие элементы снаряжения. Несмотря на то, что эти предметы пролежали в земле более тысячи лет, многие сохранились в относительно хорошем состоянии.

Исследователи также установили, что лошадей нередко сжигали вместе с их владельцами, иногда вместе с частями доспехов. Это свидетельствует об особом символическом значении животных - их могли считать спутниками или проводниками в загробном мире. Количество и характер находок указывают на то, что лошади играли немаловажную роль в жизни этой общины.

Обнаруженные предметы отличаются редким для Швеции уровнем декора и единством стиля, что позволяет говорить о своеобразном "костюме для лошади" — явлении, которое почти не встречается в других памятниках той эпохи. Как отмечают археологи, это подчеркивает тесную связь между людьми и лошадьми и высокую ценность такого снаряжения.

Отдельное внимание исследователи обращают на мастерство исполнения изделий. Детали свидетельствуют о высоком уровне развития кузнечного ремесла в регионе и помогают лучше понять местные традиции металлообработки.

Эти находки также проливают свет на погребальные практики викингов. Включение лошадей и их снаряжение в захоронения могло отражать социальный статус человека, его идентичность и представление о загробной жизни. В некоторых случаях такие предметы могли являться символом богатства и высокого положения в обществе.

В настоящее время коллекцию экспонируют в Шведский исторический музей в рамках выставки, позволяющей посетителям поближе ознакомиться с этими уникальными артефактами.

