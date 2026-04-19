В Греции обнаружили древний затонувший корабль в возрасте 2000 лет (фото)

Более 50 новых артефактов подняли с легендарного затонувшего корабля у острова Антикитер. Среди найденных предметов есть как драгоценные вещи, так и бытовые изделия.

Об этом сообщает Daily Galaxy. Все они пролежали на морском дне более 2000 лет и сохранились в удивительном состоянии. Исследователи отмечают, что это одно из самых богатых подводных археологических мест, известных науке.

Корабль, затонувший примерно в I веке до нашей эры, уже десятилетиями привлекает внимание ученых из-за масштаба и разнообразия своего груза.

Дайверы провели около 40 часов в глубине, применяя специальное оборудование для подводных раскопок. Использование металлодетекторов позволило обнаружить многочисленные объекты, спрятанные в почве вокруг места аварии, что подтвердило: значительная часть груза находится под слоем ила.

По оценкам археологов, находки разбросаны на площади примерно 40×50 метров, что свидетельствует о значительных размерах самого судна, затонувшего у скалистого побережья Антикитеры.

Морская археологиня Управление подводных древностей Министерства культуры Греции Теотокис Теодулу отметила:

"Нам очень удалось найти большое количество предметов в первичном контексте, что позволяет максимально точно интерпретировать археологические данные".

Среди самых интересных находок – бронзовый подлокотник, вероятно элемент трона. Также археологи подняли гвозди, фрагменты посуды, хрупкие бронзовые остатки рядом с синим ожерельем.

Отдельное внимание привлекли фрагменты мозаичного стекла, прозрачные стеклянные изделия и украшенный лагинос – кувшин для хранения жидкостей.

Читайте также: Ученые разгадали секреты долины кувшинов в Лаосе (фото)

По словам исследователей, сохранение предметов в первоначальном положении помогает лучше понять их предназначение. Среди более личных вещей – фрагменты костяной флейты и пешек из настольной игры, а также каменная основа статуэтки и керамические изделия.

Отдельно для лабораторного анализа изъяли 15 свинцовых предметов, в том числе большое кольцо и элементы якорей. Изотопное исследование может помочь установить происхождение металла, а значит, и возможный маршрут корабля.

Кроме того, учёные взяли образцы древесины корпуса и керамики для ДНК-анализа. Также собран осадок для поиска микрочастиц растений – крахмала и фитолитов, которые могут пролить свет на груз судна и пищевые привычки древних мореплавателей.

Напомним, ученые откопали сотни артефактов эпохи викингов в Швеции.

