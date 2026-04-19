У Греції виявили древній затонулий корабель віком 2000 років (фото)

Понад 50 нових артефактів підняли з легендарного затонулого корабля біля острова Антикітера. Серед знайдених предметів є як коштовні речі, так і побутові вироби.

Про це повідомляє Daily Galaxy. Усі вони пролежали на морському дні понад 2000 років і збереглися у вражаючому стані. Дослідники зазначають, що це одне з найбагатших підводних археологічних місць, відомих науці.

Корабель, що затонув приблизно у I столітті до нашої ери, вже десятиліттями привертає увагу вчених через масштаб і різноманіття свого вантажу.

Дайвери провели близько 40 годин на глибині, застосовуючи спеціальне обладнання для підводних розкопок. Використання металодетекторів дозволило виявити численні об’єкти, заховані у ґрунті навколо місця аварії, що підтвердило: значна частина вантажу досі перебуває під шаром мулу.

За оцінками археологів, знахідки розкидані на площі приблизно 40×50 метрів, що свідчить про значні розміри самого судна, яке затонуло біля скелястого узбережжя Антикітери.

Морська археологиня Управління підводних старожитностей Міністерства культури Греції Теотокіс Теодулу зазначила:

"Нам надзвичайно пощастило знайти велику кількість предметів у первинному контексті, що дає змогу максимально точно інтерпретувати археологічні дані".

Серед найцікавіших знахідок — бронзовий підлокітник, ймовірно елемент трону. Також археологи підняли цвяхи, фрагменти посуду, крихкі бронзові залишки поруч із синьою намистиною.

Окрему увагу привернули фрагменти мозаїчного скла, прозорі скляні вироби та оздоблений лагінос — глечик для зберігання рідин.

За словами дослідників, збереження предметів у первісному положенні допомагає краще зрозуміти їхнє призначення. Серед більш особистих речей — фрагменти кістяної флейти та пішак із настільної гри, а також кам’яна основа статуетки й керамічні вироби.

Окремо для лабораторного аналізу вилучили 15 свинцевих предметів, зокрема велике кільце та елементи якорів. Ізотопне дослідження може допомогти встановити походження металу, а отже — й можливий маршрут корабля.

Крім того, вчені взяли зразки деревини корпусу та кераміки для ДНК-аналізу. Також зібрано осад для пошуку мікрочастинок рослин — крохмалю та фітолітів, які можуть пролити світло на вантаж судна та харчові звички давніх мореплавців.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!