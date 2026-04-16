Вчені відповіли, навіщо майя вставляли у зуби дорогоцінні камені (фото)

Стародавній зуб із дорогоцінною вставкою свідчить про те, що стоматологія майя могла мати не лише декоративне, а й лікувальне призначення. Це відкриття ставить під сумнів попередні уявлення про те, що подібні процедури виконувалися виключно заради естетики і лише на видимих зубах.

Про це пише Arkeonews. Йдеться про нижній моляр доіспанського періоду цивілізації Мая, який зберігається в музеї Пополь-Вух при Університеті Франсіско Маррокіна. У ньому дослідники виявили вставлений у жувальну поверхню зелений камінь — імовірно жадеїт.

На відміну від відомих раніше прикладів, де майя прикрашали передні зуби (різці), ця маніпуляція була проведена на молярі, який зазвичай не видно. Камінь встановили з високою точністю у спеціально підготовлену порожнину, при цьому поверхня зуба залишилася функціональною — це дозволяло нормально пережовувати їжу. Така робота свідчить про глибоке розуміння будови зубів.

Щоб з’ясувати обставини процедури, вчені застосували метод конусно-променевої комп'ютерної томографії. Сканування показало наявність мінеральних відкладень у пульпі — типової реакції живої тканини на травму. Це підтверджує, що втручання проводилося за життя людини.

За структурними особливостями зуба дослідники визначили, що він належав молодому чоловікові приблизно 24–30 років.

Раніше вважалося, що майя вставляли у зуби нефрит, бірюзу чи гематит переважно для позначення соціального статусу або ідентичності. Однак розміщення каменю у молярі змінює це бачення. Вчені припускають, що перед встановленням вставки пошкоджені або уражені тканини могли бути видалені, а сам камінь виконував роль своєрідної пломби.

Є також дані, що майя використовували природні смоли та рослинні речовини з антибактеріальними властивостями. Ймовірно, саме вони допомагали фіксувати вставку та запобігати інфекціям.

Хоча стоматологічні втручання були відомі й в інших регіонах світу, використання дорогоцінного каменю як функціональної пломби залишається вкрай рідкісним явищем.

