Вчені виявили у Єгипті невідомий релігійний комплекс: чим унікальний (фото)

Після кількох років археологічних досліджень на півночі Єгипту вчені відкрили раніше невідомий релігійний комплекс. Знахідку виявили на території Телль-ель-Фарами — частини давнього міста Пелузіум, де знайшли залишки храму, присвяченого місцевому божеству.

Розкопки тривали шість років під керівництвом Вищої ради у справах старожитностей Єгипту. За словами міністра туризму та старожитностей Шаріфа Фатхі, це відкриття має велике значення і підкреслює історичну роль Північного Синаю як важливого культурного та археологічного центру. Про це пише Heritage Daily.

Як зазначив генеральний секретар ради Хішам Літі, знайдений комплекс підтверджує, що Пелузіум був місцем перетину різних цивілізацій. Архітектура споруд поєднує елементи єгипетської, елліністичної та римської традицій, що свідчить про активний обмін ідеями між культурами.

У центрі комплексу археологи виявили великий круглий басейн діаметром близько 35 метрів, який був пов’язаний із рукавом давнього Пелузійського Нілу. Імовірно, вода в ньому символізувала родючий мул річки, що мав сакральне значення.

Дослідники припускають, що комплекс був присвячений божеству Блозіусу, ім’я якого може походити від грецького слова "глина". Поруч із басейном знайдено систему каналів та основу, де, ймовірно, стояла статуя бога. Встановлено, що ця територія використовувалася безперервно з II століття до н. е. до VI століття н. е.

Цікаво, що перші розкопки у 2019 році дали інше трактування — тоді вважалося, що це могла бути громадська або адміністративна будівля. Проте подальші дослідження дозволили уточнити, що йдеться саме про релігійний об’єкт, пов’язаний із водними ритуалами.

