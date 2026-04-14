Спочатку прийняли його за айсберг: в Антарктиді виявили невідомий острів (фото)

Антарктична експедиція в одному з найскладніших і найменш досліджених регіонів планети випадково виявила раніше невідомий острів. Спочатку науковці навіть не зрозуміли, що перед ними суша, сплутавши її з брудним айсбергом.

Про це пише Gizmodo. На супутникових знімках об’єкт у морі Ведделла майже не відрізнявся від навколишніх крижин і дрейфуючих айсбергів.

Коли ж дослідники підійшли ближче під час експедиції, він також виглядав як масив льоду, вкритий мулом і морськими відкладеннями. Лише згодом команда криголама "Поларштерн" інституту Альфреда Вегенера встановила, що це не айсберг, а невідомий раніше острів.

Площа відкритого об’єкта становить приблизно 6200 квадратних метрів, а офіційної назви він поки не має. Після завершення досліджень науковці планують передати його точні координати для внесення до міжнародних морських карт і баз даних.

До цього відкриття місце розташування острова було позначене з похибкою приблизно в одну морську милю і на картах маркувалося як потенційно небезпечна для судноплавства зона. Саме ця невизначеність привернула увагу геофізика Саймона Дройтерта, який займається аналізом океанічного дна з використанням гідролокаторів, лазерного сканування та інших методів.

Під час перевірки карт і баз даних дослідник вирушив у район аномалії. Спершу команда також сприйняла об’єкт за забруднений айсберг, однак детальні спостереження показали, що це стабільна ділянка суші, а не льодовий масив.

Читайте також: Науковці розгадали секрети долини глечиків в Лаосі (фото)

Експедиція "Поларштерн" змогла безпечно наблизити судно до нового острова завдяки раніше зібраним даним. Для його вивчення використовували гідролокатор, дрони та фотограмметричні методи, що дозволили точно визначити рельєф і берегову лінію.

За вимірами, острів піднімається приблизно на 16 метрів над рівнем моря, має близько 130 метрів у довжину та до 50 метрів у ширину. Вчені не виключають, що його "вихід з-під льоду" міг стати наслідком змін клімату, адже з 2017 року морський лід у цій частині моря Ведделла суттєво скоротився.

Дослідники зазначають, що відкриття стало можливим завдяки поєднанню сучасних технологій спостереження та змін природних умов, які поступово відкривають раніше приховані ділянки антарктичного рельєфу.

Нагадаємо, вчені відкопали сотні артефактів епохи вікінгів у Швеції.

