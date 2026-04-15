На території Ізраїлю виявили масове поховання дітей та немовлят віком 2500 років (фото)

Поблизу Єрусалим археологи зробили незвичне відкриття — масове поховання немовлят і маленьких дітей, якому близько 2500 років. Науковці вважають, що ця знахідка допомагає краще зрозуміти соціальні та релігійні уявлення жителів давньої Юдеї біблійної епохи.

Розкопки проводилися на території Tel Azekah, приблизно за 30 км від Єрусалима. Тут виявили рештки до 89 осіб, причому більшість із них — діти раннього віку. Про це повідомляє The Christian Post.

Дослідження показало, що близько 90% похованих були молодші п’яти років, а понад 70% — не досягли навіть дворічного віку. Така концентрація дитячих поховань є унікальною для археології регіону.

Поховання облаштували у стародавній цистерні, яка спершу слугувала для зберігання води ще в хананейський період. У VI столітті до н.е. її перестали використовувати за призначенням і згодом переобладнали під місце для поховань.

Команда вчених під керівництвом Oded Lipschits встановила, що поховання здійснювалися протягом приблизно століття — у перський період, коли Юдея перебувала під владою Перською імперії.

Аналіз кісток не виявив ознак насильства, жертвоприношень чи епідемій. Це дозволило відкинути версії про масову загибель через катастрофічні події. Натомість дослідники припускають, що цистерну використовували для поховання дітей, які помирали до завершення грудного вигодовування — періоду, що мав важливе символічне значення у давніх суспільствах.

Для пояснення цієї практики вчені звернулися до текстів, зокрема до Перша книга Самуїла та Книга Буття. У них описано, що момент відлучення дитини від матері вважався важливим етапом її соціального становлення.

Ймовірно, саме після цього періоду дитина отримувала повноцінний статус у суспільстві.

Попри відсутність індивідуальних могил, археологи знайшли поруч із останками різні предмети — глиняний посуд, прикраси та намистини. Це свідчить про те, що дітей не залишали без уваги, навіть якщо їхній соціальний статус відрізнявся.

Знахідка допомагає пояснити, чому під час попередніх розкопок у цьому регіоні майже не знаходили дитячих поховань — вони могли мати іншу форму та розташування.

Подібні практики, за словами вчених, існували і в інших частинах стародавнього світу, зокрема в Греції. Наразі триває ДНК-аналіз, який має встановити родинні зв’язки похованих.

Це відкриття не лише доповнює уявлення про давню Юдею, а й дає змогу глибше осмислити тогочасні погляди на дитинство, життя і місце людини в суспільстві.

