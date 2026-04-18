Розташовується на глибині 200 метрів під землею: у Китаї виявили унікальний ліс (фото)

Команда спелеологів виявила прихований ліс у глибокій карстовій воронці на півдні Китаю — більш ніж за 200 метрів під поверхнею землі. Воронка розташована неподалік села Піньє в повіті Леє, регіоні, відомому своїм складним карстовим рельєфом. Вона входить до приблизно тридцяти гігантських провалів, зафіксованих у цій місцевості.

Про відкриття повідомляє DailyGalaxy. Такі утворення, відомі як тянькен або "небесні ями", виникають у результаті поступового розчинення вапнякових порід підземними водами. З часом підземні порожнини стають настільки великими, що обвалюються, формуючи глибокі вертикальні провалля.

Під час спуску на глибину близько 192 метрів дослідники натрапили на густий, практично недоторканий ліс. Його довжина сягає майже розміру трьох футбольних полів.

Керівник експедиції Китайської геологічної служби Чень Лісінь зазначив, що подібні ізольовані середовища можуть приховувати невідомі науці види:

"Я не здивувався б, якби тут були виявлені організми, які досі не описані або не зареєстровані наукою".

Особливо вражають стародавні дерева, висота яких місцями досягає близько 40 метрів.

За даними Washington Post, такі природні "ями" можуть ставати унікальними притулками для рослинності, де види розвиваються в умовах повної ізоляції від зовнішнього світу. Саме це могло зберегти ліс у майже первісному стані.

Як пояснює Джордж Вені з Національного інституту досліджень печер і карсту, карстові системи суттєво різняться залежно від регіону. У Китаї вони часто мають масштабні форми — з гігантськими провалами та входами до печер, тоді як в інших країнах такі утворення зазвичай значно менш помітні.

