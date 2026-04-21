В Саудовской Аравии исследовали лавовые пещеры: открывают следы тысячелетий (фото)

Под песками Саудовской Аравии, в районе Умм-Джирсан, археологи обнаружили лавовые пещеры, сохранившие следы человеческой деятельности, уходящие в прошлое тысячелетий. Исследователи зафиксировали признаки неоднократного заселения этого места - от периода неолита до бронзового века.

Об этом пишет Daily Galaxy. В материале отмечается, что суровый климат Аравийского полуострова десятилетиями усложнял сохранение археологических памятников. Ветер, жара и эрозионные процессы часто уничтожали хрупкие следы древней жизни. Однако новое исследование изменяет это представление: подземные структуры, в том числе пещеры и лавовые тоннели, могут служить естественными "архивами", защищающими следы прошлого от разрушения.

Проект, реализуемый Австралийским исследовательским центром эволюции человека при Университете Гриффита, сосредотачивается именно на таких малоисследованных пространствах. Его результаты постепенно помогают воссоздать картину того, как древние сообщества передвигались по региону, адаптировались к изменениям окружающей среды и поддерживали связи на больших расстояниях.

В частности, установлено, что Умм-Джирсан — большая лавовая труба примерно в 125 км к северу от Медины — в течение около 7 000 лет использовалась как временное убежище для скотоводов. Доказательства свидетельствуют о том, что люди возвращались сюда неоднократно в разные исторические периоды.

Как отметил исследователь доктор Мэтью Стюарт, эта находка открывает редкую возможность заглянуть в повседневную жизнь древних жителей Аравии и лучше понять развитие скотоводческих традиций в регионе.

Он предполагает, что пещеры могли играть роль важной остановки на кочевых маршрутах, соединяя оазисы и служа коридором для перегона скота.

Внутри лавовых тоннелей также обнаружены наскальные рисунки, изображающие крупный рогатый скот, овец, коз и собак. В сочетании с костными остатками животных это позволяет воссоздать более целостную картину кочевой жизни, основанной на скотоводстве.

