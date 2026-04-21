У Саудівській Аравії дослідили лавові печери: відкривають сліди людського життя, що сягають тисячоліть (фото)

Під пісками Саудівської Аравії, в районі Умм-Джирсан, археологи виявили лавові печери, які зберегли сліди людської діяльності, що сягають тисячоліть у минуле. Дослідники зафіксували ознаки неодноразового заселення цього місця — від періоду неоліту до бронзової доби.

Про це пише Daily Galaxy. У матеріалі зазначається, що суворий клімат Аравійського півострова десятиліттями ускладнював збереження археологічних пам’яток. Вітер, спека та ерозійні процеси часто знищували крихкі сліди давнього життя. Однак нове дослідження змінює це уявлення: підземні структури, зокрема печери та лавові тунелі, можуть слугувати природними "архівами", які захищають сліди минулого від руйнування.

Проєкт, який реалізує Австралійський дослідницький центр еволюції людини при Університеті Гріффіта, зосереджується саме на таких малодосліджених просторах. Його результати поступово допомагають відтворити картину того, як давні спільноти пересувалися регіоном, адаптувалися до змін навколишнього середовища та підтримували зв’язки на великих відстанях.

Зокрема встановлено, що Умм-Джирсан — велика лавова труба приблизно за 125 км на північ від Медіни — протягом близько 7 000 років використовувалася як тимчасовий притулок для скотарів. Докази свідчать, що люди поверталися сюди неодноразово в різні історичні періоди.

Як зазначив дослідник доктор Метью Стюарт, ця знахідка відкриває рідкісну можливість зазирнути в повсякденне життя давніх жителів Аравії та краще зрозуміти розвиток скотарських традицій у регіоні.

Він припускає, що печери могли виконувати роль важливої зупинки на кочових маршрутах, з’єднуючи оазиси та слугуючи коридором для перегону худоби.

Усередині лавових тунелів також виявлено наскельні малюнки, що зображають велику рогату худобу, овець, кіз і собак. У поєднанні з кістковими рештками тварин це дає змогу відтворити більш цілісну картину кочового життя, заснованого на скотарстві.

