В Северном море обнаружили якорь в возрасте 2000 лет: чем интересен (фото)

В Северном море у побережья Великобритании обнаружили 2000-летний якорь, пролежавший под слоями песка почти две тысячи лет. Артефакт был поднят при исследовании морского дна. По данным Arkeonews, якорь изготовлен из комбинации дерева и железа — материалов, которые обычно быстро разрушаются в морской среде.

Однако благодаря толстому слою песка и низкому уровню кислорода он сохранился гораздо лучше, чем большинство подобных объектов. О находке сообщает Daily Galaxy.

Специалисты отмечают, что песчаная среда фактически законсервировала находку, защитив ее от течений и процессов окисления, обычно ускоряющих разрушение органических материалов. Морской археолог Брендон Мэйсон по организацииMaritime Archaeologyпредполагает, что это может быть римский якорь в возрасте почти 2000 лет. По его словам, если датировка подтвердится, находка будет иметь исключительное значение, ведь подобных довикинских якорей в Северной Европе известно только несколько.

Конструкция якоря относительно проста: деревянная основа выполняла роль каркаса, а железные элементы прибавляли вес и прочность. Это демонстрирует практичность и эффективность инженерных решений римской эпохи.

Вероятно, якорь принадлежал торговому судну, курсировавшему по Северному морю. По данным BBC Newsround, в регионе римские корабли перевозили металлы, керамику и другие товары, поддерживая активные торговые связи между регионами.

Читайте также: Ученые разгадали секреты долины кувшинов в Лаосе (фото)

Это свидетельствует о том, что Северное море в античные времена не было изолированной акваторией — напротив, здесь активно происходили морские перевозки задолго до формирования современных торговых маршрутов.

Мейсон подчеркнул, что находка может стать одним из наиболее сохранившихся и древнейших образцов такого типа, который дает представление об интенсивной морской активности в римскую эпоху. По его словам, поднятие якоря является важным событием для археологии и позволяет поделиться уникальной историей с учеными и широкой аудиторией по всему миру.

Напомним, ученые откопали сотни артефактов эпохи викингов в Швеции.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!