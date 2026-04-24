У піраміді Хеопса виявили велику погребальну камеру: що приховувала (фото)

Три незалежні групи фізиків, які застосували різні технології дослідження, підтвердили існування великої прихованої порожнини всередині Великої піраміди Гізи, зведеної приблизно 4500 років тому. За даними дослідників, порожній простір розташований безпосередньо над Великою галереєю та має довжину щонайменше 40 метрів.

Про це повідомляє DailyGalaxy. Йдеться про єдину суцільну структуру, а не набір окремих дрібних пустот.

У межах міжнародного проєкту ScanPyramids вчені використали метод мюонної радіографії, який дозволяє "просвічувати" масивні кам’яні споруди.

Різні команди застосовували власні підходи:

японські дослідники встановили детектори на основі ядерної емульсії в Камері Цариці;

французькі фізики розмістили газові детекторні телескопи на північному боці піраміди.

Попри різні методики, всі групи незалежно одна від одної зафіксували одну й ту саму порожнину в ідентичному місці.

За оцінками, структура має приблизно 8 метрів у висоту, близько 2 метрів у ширину та щонайменше 40 метрів у довжину. Вона розташована приблизно на висоті 20 метрів над землею.

Її форма частково повторює пропорції Великої галереї, яка знаходиться нижче і має довжину 47 метрів та висоту 8,6 метра. Попри значний масштаб, призначення порожнини досі залишається невідомим.

Археологиня з Кембриджського університету Кейт Спенс припускає, що простір міг слугувати будівельним пандусом для підйому великих гранітних блоків. Після завершення будівництва його могли залишити порожнім або частково засипати щебенем.

Інша гіпотеза — що це може бути прихована похоронна камера фараона Хеопса, чия мумія досі не знайдена, а саркофаг у Камері Царя виявився порожнім. Водночас жодна з версій поки не має підтвердження, а доступ до простору залишається неможливим.

Велика порожнина — не єдина знахідка проєкту ScanPyramids. Раніше дослідники виявили менший прихований коридор на північному боці піраміди, розташований на висоті 17–23 метри. У 2023 році всередину нього вперше ввели ендоскоп і отримали прямі зображення.

Окремо єгиптолог Захі Хавасс повідомив про ще один коридор довжиною близько 30 метрів, виявлений глибше всередині споруди. Доступ до нього здійснювався роботизованою технікою, яка дісталася до запечатаних кам’яних дверей у кінці проходу. За словами Хавасса, те, що знаходиться за ними, планують дослідити у 2026 році.

