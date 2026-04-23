Загадка природи: вулкан в Антарктиді щодня викидає з кратера золото на тисячі доларів

Науковці з’ясували, що найвищий діючий вулкан Антарктиди щодня викидає в атмосферу золотий пил орієнтовною вартістю близько 6 тисяч доларів. Незвичайне явище зафіксували під час дослідження газових викидів гори Еребус — мікроскопічні частинки з її шлейфів розносяться на сотні кілометрів довкола.

Про унікальні особливості найпівденнішого активного вулкана планети повідомляє IFLScience. Під час аналізу вулканічних газів учені зробили несподіване відкриття: шлейфи Еребуса містять дрібні кристали металевого золота розміром до 20 мікрометрів. За підрахунками дослідників, за добу вулкан викидає приблизно 80 грамів дорогоцінного металу.

Цей золотий пил не осідає одразу, а може переноситися повітряними потоками на великі відстані. Сліди золота в атмосфері фіксували навіть за тисячу кілометрів від гори. Окрім цього, під час активних фаз Еребус регулярно викидає гази, пару та так звані вулканічні бомби — уламки частково розплавленої породи.

Гора Еребус заввишки 3794 метри має постійне лавове озеро, яке безперервно існує щонайменше з 1972 року. Воно залишається активним навіть під час суворої антарктичної зими й входить до числа лише п’яти довготривалих лавових озер на Землі.

Попри екстремальний клімат, схили вулкана вкриті фумарольними крижаними печерами, що утворилися завдяки гарячим газам із надр. У цих підземних лабіринтах дослідники виявили 61 вид грибів. Оскільки такі організми зазвичай потребують багатого поживного середовища, вчені припускають, що вони могли з’явитися через занесення людиною під час попередніх експедицій.

Читайте також: Науковці розгадали секрети долини глечиків в Лаосі (фото)

Особливість вулкана пояснюється його розташуванням. За даними дослідницького порталу Secret Atlas, Еребус стоїть на відносно тонкій ділянці земної кори, що дозволяє магмі легко підніматися з глибин мантії. У процесі вона насичується леткими елементами — зокрема хлором і сіркою, які сприяють винесенню розчиненого золота на поверхню.

Вулкан відкрив у 1841 році британський полярний дослідник Джеймс Кларк Росс, який побачив його під час виверження. Назву гора отримала на честь одного з кораблів експедиції — HMS Erebus. Першими вершину підкорили учасники британської експедиції Ернеста Шеклтона у 1908 році.

Нагадаємо, вчені відкопали сотні артефактів епохи вікінгів у Швеції.

